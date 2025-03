Williams heeft een betere auto dan Sainz verwachtte

Carlos Sainz gaat in Australië zijn eerste Grand Prix voor het team van Williams rijden. De Spanjaard kende eind vorige maand een zeer sterke testweek, en dat stemt hem positief. Sainz stelt zelfs dat het team en zijn auto boven verwachting presteerden.

Sainz reed vorig jaar nog voor het topteam van Ferrari in de Formule 1. Bij het iconische Italiaanse team kon hij zijn teamgenoot Charles Leclerc aardig bijhouden, en wist hij meerdere races te winnen. Hij moest echter plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, waarna hij de overstap maakte naar Williams. Op papier lijkt dit een stap achteruit te zijn, maar het Britse team lijkt veel sterker te zijn dan verwacht.

Betere auto dan verwacht

Tijdens de wintertest in Bahrein kwam Williams namelijk heel erg sterk voor de dag. Sainz vond zijn naam terug aan de bovenkant van de tijdenlijst, en dat zorgde voor een beetje verbazing. Sommige teams houden rekening met Williams, en Sainz laat aan DAZN weten dat zijn eerste gevoel heel erg goed is: "Ik voelde dat het een betere auto is dan ik had verwacht, en dat het een beter team is dan ik zag aankomen. We waren snel en ik had de kans om me snel aan te kunnen passen."

Proces van verandering

Niet alleen Sainz is positief, dat geldt namelijk ook voor zijn nieuwe teambaas James Vowles. De Brit weet nog niet helemaal waar ze staan, maar het gevoel is goed. Sainz echoot deze mening en hij deelt zijn enthousiasme over alles wat er speelt bij Williams: "We bevinden ons in een proces van verandering, en dat zorgt ook voor een goed gevoel. Er komen ook nieuwe sponsors binnen bij het team, we leggen nieuwe engineers vast en er zijn veel mensen die onderdeel willen gaan uitmaken van ons project. Dit laat zien dat Williams een serieus project is, en dat we een duidelijk plan hebben over hoe we kunnen terugkeren aan de top."