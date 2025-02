Testupdate 6: Russell pakt snelste tijd af van razendsnelle Verstappen

De laatste testdag in Bahrein is een feit. Op het circuit van Sakhir werd zojuist de snelste tijd genoteerd door George Russell. De tweede tijd kwam op naam te staan van Max Verstappen. De top drie werd op deze laatste testdag compleet gemaakt door Alexander Albon.

Max Verstappen kwam ook vanmiddag weer in actie op het circuit van Bahrein. De Nederlander mocht de hele dag rijden voor de Oostenrijkse renstal, maar het ging niet helemaal naar wens. Red Bull had weer wat problemen waardoor ze zeer lang binnen stonden aan het begin van de middag. Verstappen wist zich te herstellen, en hij verbeterde zich aan het einde van de middag.

Spin

Verstappen noteerde de snelste dag van het weekend. Het gaat niet om de tijden tijdens de testdagen, maar het geeft wel een signaal af. Deze eer werd echter snel afgepakt door George Russell Verstappen leek zich weer goed te voelen, maar toch gingen er een paar andere zaakjes mis. Naast de problemen aan het begin van de middag spinde hij ook aan het einde van de middag. Dit gebeurde op dezelfde plek waar een paar minuten eerder Esteban Ocon achterstevoren stond.

Grote bus

Ocon kende een drukke middag vol opvallende momenten. Naast zijn spin reed hij namelijk ook bijna over een vogel, en hij besloot ook nog het gevecht aan te gaan met de McLaren van Oscar Piastri. Het opvallendste moment vond echter aan het begin van de sessie plaats, toen er opeens een touringcar op de baan reed. Het was een bizar moment, en het was weer een minpuntje voor de organisatie. Eerder deze week was er namelijk ook een stroomstoring, viel er glas uit een toren en reed er vrolijk een quad over de baan.

Verstappen was niet de enige coureur die een goed tempo te pakken had. Ook onder meer Alexander Albon kwam goed voor de dag. De Williams-coureur reed een aantal snelle rondjes, en dat stemt de mensen bij het team uit Grove tevreden. In de voorgaande jaren was Williams immers niet het sterkste team. Bij de test maken ze vooralsnog wel veel indruk, want ook Carlos Sainz was heel snel in de voorgaande dagen. Albon was niet alleen snel, maar hij was ook de kilometervreter van de dag. Hij reed ruim 120 rondjes.