Op het circuit van Sakhir in Bahrein wordt vandaag de derde en laatste dag van de wintertest verreden. Voor veel coureurs is het de laatste keer om deze week meters te maken in de nieuwe auto's. Max Verstappen komt vandaag de hele dag in actie in Bahrein.

Verstappen stond gisteren de hele dag aan de zijlijn in Bahrein. Red Bull liet op donderdag Liam Lawson rijden, en dat ging niet helemaal foutloos. De Nieuw-Zeelander stond op zijn laatste testdag geruime tijd in de pitlane met de nodige problemen. Uiteindelijk wist hij de nodige kilometers te maken in de RB21, en vandaag krijgt Verstappen de kans om zoveel mogelijk te rijden met de nieuwe wagen.

Williams doet een Red Bulletje

Naast Red Bull kiest alleen Williams ervoor om vandaag één coureur te laten rijden. De renstal uit Grove liet gisteren de hele dag Carlos Sainz rijden, en hij was ook de snelste man. De Spanjaard maakt vandaag plaats voor Alexander Albon, en hij mag zich ook laten zien. De andere topteams kiezen ervoor om hun beide coureurs te laten rijden, dat betekent dat beide coureurs van Ferrari, Mercedes en McLaren vandaag weer in actie komen. Ook de debutanten mogen zich vandaag weer laten zien op de baan. Voor Sainz en Lawson zit de testweek er nu op.

Deze coureurs komen vandaag in actie in Bahrein:

McLaren: Lando Norris (ochtend) & Oscar Piastri (middag)

Ferrari: Charles Leclerc (ochtend) & Lewis Hamilton (middag)

Red Bull Racing: Max Verstappen (hele dag)

Mercedes: Andrea Kimi Antonelli (ochtend) & George Russell (middag)

Aston Martin: Lance Stroll (ochtend) & Fernando Alonso (middag)

Alpine: Jack Doohan (ochtend) & Pierre Gasly (middag)

Haas: Oliver Bearman (ochtend) & Esteban Ocon (middag)

Racing Bulls: Isack Hadjar (ochtend) & Yuki Tsunoda (middag)

Williams: Alexander Albon (hele dag)

Sauber: Gabriel Bortoleto (ochtend) & Nico Hülkenberg (middag)