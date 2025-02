Testupdate 3: Regen grote spelbreker, Hamilton razendsnel

De ochtendsessie van de tweede testdag in Bahrein is een feit. Op het circuit van Sakhir werd in deze sessie de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton. Achter hem ging de tweede tijd naar George Russell. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Carlos Sainz .

De eerste sessie van de tweede testdag was er eentje zonder al te veel actie. Het had in de ochtend al geregend, maar toen het licht op groen schoot, was de baan weer droog. De meeste coureurs kwamen direct de baan op, en vooral voor Carlos Sainz en Liam Lawson was het belangrijk om direct te gaan rijden. Ze rijden vandaag de hele dag, dus het is hun laatste kans om echt meters te maken.

Regenmeester Ocon

Na een uurtje konden alle coureurs echter weer naar binnen. Het was namelijk weer gaan regenen, waardoor het circuit in de woestijn direct nogal vochtig werd. Het was een flink probleem, want veel teams hadden geen regenbanden geselecteerd voorafgaand de testweek. Alleen Aston Martin en Haas hadden dit wel gedaan, waardoor alleen deze teams in actie konden komen. Aston Martin deed dat echter niet, maar Haas wel. Op de inters reed Ocon een aantal rondjes alvorens ook hij terugkeerde in de pitlane.

Snelle Hamilton

De regen verdween uiteindelijk weer. De baan droogde op en dat gaf de coureurs de kans om weer veel meters te maken in de auto's. George Russell maakte daar dankbaar gebruik van, en hij kwam vrij snel weer de baan op toen alles begon op te drogen. De Brit kreeg gezelschap van vrijwel al zijn collega's. Lewis Hamilton trapte zijn Ferrari op de staart en hij was zeer snel. Dat gold niet voor Liam Lawson, want de Nieuw-Zeelander stond geruime tijd in de pitbox met zijn Red Bull. Of er een probleem was, is niet helemaal duidelijk. In het laatste uur was er weinig spektakel, al raakten Nico Hülkenberg en Oscar Piastri elkaar wel.