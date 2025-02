Deze coureurs komen vandaag in actie in Bahrein

De tweede testdag op het circuit van Sakhir in Bahrein staat op het punt van beginnen. Na een eerste testdag vol met bizarre momenten, hopen de teams vandaag op een rustige dag. Max Verstappen komt vandaag niet in actie, want Red Bull laat alleen Liam Lawson rijden.

Gisteren kwamen alle twintig coureurs in actie tijdens de eerste testdag. Alle teams kozen ervoor om hun coureurs een halve dag te laten rijden. Vandaag is dat anders, want een aantal teams laten een coureur de hele dag in actie komen op het circuit van Sakhir. De topcoureurs komen bijna allemaal in actie, behalve wereldkampioen Verstappen. Hij zal echter wel naast de baan staan om de verrichtingen van Lawson te volgen. Verder komen topcoureurs als Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris wel gewoon in actie.

Ook Williams kiest voor één coureur

Naast Red Bull kiest ook Williams ervoor om slechts één coureur in te zetten vandaag. De Britse renstal uit Grove laat de hele dag Carlos Sainz rijden. De Spanjaard reed gisteren de middagsessie, en zal vandaag dus de hele dag voor zijn rekening gaan nemen. Op vrijdag geeft hij de auto weer af aan zijn teamgenoot Alexander Albon. Ook Red Bull past dit trucje toe, waardoor de wereld morgen kan genieten van de stuurmanskunsten van Verstappen.

Welke coureurs komen vandaag in actie in Bahrein?

McLaren: Oscar Piastri (ochtend) & Lando Norris (middag)

Ferrari: Lewis Hamilton (ochtend) & Charles Leclerc (middag)

Red Bull: Liam Lawson (hele dag)

Mercedes: George Russell (ochtend) & Andrea Kimi Antonelli (middag)

Aston Martin: Fernando Alonso (ochtend) & Lance Stroll (middag)

Alpine: Pierre Gasly (ochtend) & Jack Doohan (middag)

Haas: Esteban Ocon (ochtend) & Oliver Bearman (middag)

Racing Bulls: Yuki Tsunoda (ochtend) & Isack Hadjar (middag)

Williams: Carlos Sainz (hele dag)

Sauber: Nico Hülkenberg (ochtend) & Gabriel Bortoleto (middag)