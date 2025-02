Testupdate 2: Snelle Verstappen en Norris hebben geen last van stroomstoring

De eerste testdag van het nieuwe jaar is een feit. Op het circuit van Bahrein werd de snelste tijd vandaag verreden door Lando Norris. Daarachter ging de tweede tijd naar George Russell. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen. De middag werd gekenmerkt door een grote stroomuitval.

Max Verstappen maakte zijn officiële debuut met de RB21 in de middagsessie. Hij nam het stuur over van zijn teamgenoot Liam Lawson, die vanochtend spinde. Verder waren ook Lando Norris en Charles Leclerc weer op de baan te vinden. De sessie verliep rustig, totdat een aantal teams ineens in het donker stonden. De stroom in een aantal pitboxen was uitgevallen, en vlak daarna viel de stroom op het hele circuit uit.

De lichtmasten rondom de baan vielen ook uit, en dat zorgde ervoor dat er met de rode vlag werd gezwaaid. De teams maakten van de gelegenheid gebruik om lekker bij te praten. De sessie lag hierdoor ruim een uur stil, en het begon ook nog eens te druppelen rondom de baan. Dit was niet wat men had gehoopt, en toen de lichten eindelijk weer op groen schoten greep de FIA in. De sessie werd namelijk met een uur verlengd.

In het nieuwe uurtje trapten de coureurs het gas in. Max Verstappen stond geruime tijd stil in de pitlane om een aantal dingen te laten aanpassen aan zijn RB21. De Nederlander ging daarna snel, maar zag dat George Russell hem weer een plaatsje omlaag duwde. Lando Norris en McLaren speelden de hele middag verstoppertje, maar besloten toch even hun tanden te laten zien. Het resulteerde in de snelste tijd, maar beduidend minder rondjes dan hun concurrenten. De regen zorgde in de middag verder voor weinig problemen.

Verstappen kon wel veel meters maken, want hij reed ruim zeventig rondjes in de middagsessie. Hierdoor reed hij meer dan een volledige race-afstand. Bij Haas hadden ze er zin in, en reed Esteban Ocon meer dan tachtig rondjes. Voor het eerst was bij Haas ook de stem van Laura Müller te horen. Ze is de race-engineer van Ocon, en ze is de eerste vrouwelijke race-engineer in de sport. Hierdoor kreeg de dag toch nog een historisch tintje.