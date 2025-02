Deze coureurs komen vandaag in actie in Bahrein

De teams en coureurs komen vandaag de baan op voor de eerste testdag in Bahrein. Ze zullen kennis gaan maken met hun nieuwe auto's, en veel grote namen betreden direct het asfalt. Ook Max Verstappen komt vandaag direct in actie.

Alle teams zetten één auto in tijdens een testdag. Dat betekent dat er tien wagens tegelijkertijd op de baan kunnen rijden, en dat de teams de testtijden goed moeten verdelen onder hun coureurs. Een aantal coureurs zal deze week een volledige testdag rijden, terwijl een aantal coureurs het moeten doen met halve dagen. Vandaag zullen vrijwel alle coureurs direct de baan op gaan komen.

Oude bekenden & nieuwe namen

Wereldkampioen Max Verstappen is één van de mannen die vandaag in actie zal komen. Ook Lewis Hamilton zal zijn eerste meters voor Ferrari gaan maken, terwijl constructeurskampioen McLaren voor het eerst hun mogelijke titelbolide in de echte livery aan de wereld zal tonen. Verder komen er veel nieuwe namen in actie zoals debutanten Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli en Gabriel Bortoleto.

Verstappen

Wereldkampioen Verstappen kwam gisteren al in actie tijdens de shakedown van zijn team Red Bull. Hij heeft zijn eerste rondjes op het circuit van Sakhir in Bahrein er dus al opzitten. Vandaag kan hij in de ochtend even tot rust komen, want Red Bull geeft eerst Liam Lawson de kans. De Nieuw-Zeelander draagt het stuur in de middagsessie over aan Verstappen, veel teams kiezen er vandaag voor om de tijd eerlijk te verdelen onder hun twee coureurs.

Wie rijden er vandaag?

McLaren: Oscar Piastri (ochtend), Lando Norris (middag)

Ferrari: Lewis Hamilton (ochtend), Charles Leclerc (middag)

Red Bull: Liam Lawson (ochtend), Max Verstappen (middag)

Mercedes: Andrea Kimi Antonelli (ochtend), George Russell (middag)

Aston Martin: Fernando Alonso (ochtend), Lance Stroll (middag)

Alpine: Jack Doohan (ochtend), Pierre Gasly (middag)

Haas: Oliver Bearman (ochtend), Esteban Ocon (middag)

Racing Bulls: Yuki Tsunoda (ochtend), Isack Hadjar (middag)

Williams: Alexander Albon (ochtend), Carlos Sainz (middag)

Sauber: Nico Hülkenberg (ochtend), Gabriel Bortoleto (middag)