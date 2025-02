Zware crashes Williams hebben geen invloed op 2025

Het team van Williams wil dit jaar een stap omhoog gaan zetten. De Britse renstal gaat vol de aanval inzetten op de concurrentie, maar vorig jaar hadden ze het vaak zwaar. Ze crashten regelmatig, maar volgens Alexander Albon heeft dat geen invloed op dit seizoen.

Het team van Williams kende vorig jaar een lastig seizoen. De prestaties vielen een beetje tegen, maar de wagens stonden ook met enige regelmaat in de muur. Logan Sargeant reed heel veel schade, en na zijn crash in de derde vrije training in Zandvoort werd hij ontslagen. Ook zijn vervanger Franco Colapinto ging vaak de mist in, en hij parkeerde zijn wagen ook meerdere keren in de muur. Alexander Albon reed ook een aantal keren schade.

Crashes

De vraag is dan ook of de tientallen crashes van 2024 impact hebben op de ontwikkeling voor de auto's van dit jaar. Alexander Albon is aangebleven, maar hij maakt zich er niet zoveel zorgen over. In gesprek met Motorsport.com benadrukt hij dat dit geen problemen veroorzaakt voor dit jaar: "Eerlijk gezegd zou ik niet zeggen dat de crashes van vorig jaar een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de auto van dit jaar."

Overgangsjaar

Bij Williams verwachten ze dit jaar nog geen enorme successen. De Britse renstal ziet 2025 immers als een soort overgangsjaar, aangezien er volgend jaar grote veranderingen worden doorgevoerd in het technisch reglement. Albon probeert het uit te leggen: "We hebben de auto enorm veranderd tussen 2023 en 2024, en dat heeft ook zijn tol geëist. Niet alleen op het gebied van de auto op tijd klaar hebben en de wintertest, maar ook qua balans is de auto drastisch veranderd." Williams is dit jaar op rijdersgebied sterker geworden, want Albon krijgt gezelschap van de van Ferrari overgekomen Carlos Sainz. De Spanjaard wil het team naar boven gaan helpen.