Teambaas vertrouwt de FIA ondanks nieuwe regel

Williams-teambaas James Vowles heeft nog steeds vertrouwen in de FIA, nadat ze de afgelopen jaren erg onder druk en kritiek gelegen hebben. De FIA, onder Mohammed Ben Sulayem, heeft niet veel vrienden gemaakt na de bekendmaking van het verbod op vloeken.

Afgelopen weekend heeft de eerste coureur door deze reden een boete opgelegd gekregen. Adrien Fourmaux heeft tijdens de WRC-race letterlijk dit gezegd: "We f**ked up yesterday". Wat in het Nederlands natuurlijk 'we hebben het verknald' betekent. De boete kostte de coureur een bedrag van 10 duizend euro en coureurs kunnen een raceban krijgen na herhaling.

Vertrouwen

Dit is het laatste incident wat gebeurd is rondom deze regel. Nadat teambaas James Vowles werd gevraagd naar zijn vertrouwen in de FIA, door meerdere media vertelde hij: "Ik heb nog steeds vertrouwen in de FIA. Waar ik meer naar kijk is of we een reglement hebben dat volgens de juiste normen wordt nageleefd."

De Williams-teambaas kijkt vooral ook naar 2026: "Hebben we in 2026 regelgeving die goed is voor wat we produceren? En het antwoord op dit alles is, fundamenteel ja."

Begrip

De Brit heeft wel begrip voor de vloekende rijders: "We pikken een paar knelpunten op die te maken hebben met de vraag of coureurs wel of niet op die manier moeten praten. Mijn perspectief is vrij duidelijk: als je in een auto onder druk staat, denk ik dat het normaal is om te verwachten dat ieder mens op die manier reageert, omdat je je leven op het spel zet."

Hij zegt echter wel dat de coureurs een voorbeeldrol hebben voor de buitenwereld: “Buiten dat denk ik ook dat we een verantwoordelijkheid hebben tegenover de wereld, en hopelijk laat ik me hier niet vangen door mijn eigen woorden, maar ik denk dat je naar een heel klein element kijkt."

“Ik kijk naar de FIA als geheel en dat is of we een reglement hebben waarin ik geloof en dat ik vertrouw? Vertrouw ik erop dat ze worden nageleefd? En het antwoord op beide vragen is ja," zo eindigt Vowles zijn interview.