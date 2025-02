Controversiële FIA-regel maakt eerste slachtoffer

Autosportfederatie FIA zorgde deze winter voor controverse. Ze pasten de regels aan, waardoor coureurs nu zwaar kunnen worden bestraft voor wangedrag. De nieuwe regels hebben nu hun eerste slachtoffer gemaakt, een scheldwoordje levert een WRC-coureur een zware boete op.

De regelwijziging van de FIA komt niet uit de lucht vallen. Vorig liet FIA-president Mohammed Ben Sulayem al doorschemeren dat hij klaar is met het gevloek van de coureurs. Max Verstappen kreeg na een klein vloekje al een taakstraf, en dit jaar worden de straffen zwaarder. Coureurs kunnen zware boetes krijgen, kunnen aanlopen tegen mogelijke schorsingen en ze lopen zelfs het risico dat ze WK-punten kunnen verliezen.

Fucked

Deze bijzondere regels gelden echter niet alleen voor de Formule 1-coureurs. Ook coureurs die deelnemen aan andere wereldkampioenschappen van de FIA moeten op hun taalgebruik letten. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe regels nu hun eerste slachtoffer hebben gemaakt. Afgelopen weekend werkte de WRC de rally van Zweden af, en daar ging Hyundai-coureur Adrien Fourmaux de mist in. Na afloop van een stage gebruikte hij het woord 'fucked', en dat mag niet.

Dikke boete

De aanwezige stewards van de FIA grepen direct in, en Fourmaux werd zwaar bestraft. Ze wezen de coureur erop dat hij een rolmodel is, en dat er mensen kunnen kijken die dit soort taalgebruik aanstootgevend kunnen vinden. Toch zien ze wel een aantal verzachtende omstandigheden. Zo is Engels niet zijn moedertaal, en is dit pas zijn eerste overtreding voor dit vergrijp. Hij heeft een boete van 30.000 euro ontvangen, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. De FIA heeft dus besloten om dus direct hard in te grijpen. Fourmaux heeft later wel zijn excuses aangeboden voor het moment.

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat volgende maand van start, en de coureurs uit de koningsklasse weten nu dus dat de FIA geen grapjes maakt.