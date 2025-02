Colapinto vervangt Doohan in 2025 volgens Williams-teambaas

Franco Colapinto maakte vorig jaar veel indruk in de Formule 1. De Argentijn viel in bij Williams, maar daar kreeg hij geen zitje voor dit jaar. Hij is nu reservecoureur bij Alpine, maar Williams-teambaas James Vowles verwacht hem in de toekomst terug bij zijn eigen team.

Colapinto werd vorig jaar door Williams aangewezen als de vervanger van de ontslagen Logan Sargeant. Colapinto was relatief onbekend, maar maakte veel indruk met meerdere puntenfinishes en mooie acties op de baan. Hij werd zelfs in verband gebracht met een zitje bij het grote Red Bull. Colapinto leek dit jaar aan de zijlijn te staan bij Williams, maar ze bereikten een deal met Alpine. Daar is hij nu reservecoureur, maar de kans op een racezitje is groot.

Alpine-coureur

Bij Alpine is de toekomst van Jack Doohan namelijk zeer onzeker. Williams-teambaas James Vowles stelt dat Colapinto in de toekomst weer terugkeert bij zijn team. Tijdens de launch van de nieuwe FW47 sprak hij zich uit tegenover de internationale media: "Franco zit nu bij Alpine en hij is als zodanig een Alpine-coureur voor een aantal jaar. Nadien hoop ik dat hij terugkeert bij Williams om te zien waar hij staat."

Terugkeer bijna zeker

Vowles klinkt enigszins terughoudend, maar later in de persconferentie werd hij stelliger: "Er is een bepaalde periode waarin ik hoop dat hij als racecoureur voor dat team uitkomt. We doen dit zo, zodat hij kan racen in 2025 en 2026. Bij Alpine lijken daarvoor de beste kansen te liggen. Dat betekent overigens niet dat ik hoop dat de kansen voor Jack Doohan kleiner worden, ik hoop dat Jack het goed doet. Maar uiteindelijk is Franco mijn coureur die ik na enige tijd terug wil hebben. Hij zál terugkeren bij Williams. Die tijdlijn is niet in beton gegoten, maar ik kan wel zeggen dat hij op een gegeven moment zal terugkeren bij Williams."