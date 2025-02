Verfrissing bij Williams: nieuwe titelsponsor en logo

Het team van Williams presenteerde afgelopen week een grote deal met Atlassian. Het bedrijf is de nieuwe titelsponsor van Williams, en het zou gaan om een grote deal. Volgens teambaas James Vowles is het zelfs één van de grootste deals in de Formule 1.

Williams kondigde afgelopen week aan dat ze voor het eerst in jaren weer een titelsponsor hebben. De komst van Atlassian zorgt ervoor dat de teamnaam is veranderd, en de logo's van het bedrijf zullen opvallend aanwezig zijn op de FW47. Tijdens de launch presenteerde Williams de wagen in een eenmalige kleurstelling, maar ook hier waren de logo's van Atlassian zeer groot zichtbaar.

Reusachtige deal

Williams-teambaas James Vowles is heel erg trots op deze nieuwe samenwerking. Het werd aangekondigd als een grote samenwerking, maar Vowles laat aan Motorsport.com weten dat het één van de grootste deals is in de sport: "Als je de business kent, dan heb je wel een idee van wat voor cijfers je kunt verwachten als het gaat om één van de grootste deals, top-tien in de Formule 1, gaat. Het is enorm, maar het draait niet alleen om de cijfers."

Drie belangrijke redenen

Volgens Vowles is het ook belangrijk dat het team dezelfde waarden heeft als de nieuwe sponsor. De Brit wijst een drietal grote voordelen aan van deze deal: "Het eerste is het financiële aspect. Het tweede is dat we een bedrijf erbij hebben dat naar een aantal andere dingen had kunnen kijken, maar ze geloven in wat we doen. Dat is heel belangrijk voor mij. Ten derde zijn ze experts in technologieën die ik nodig heb om succesvol te zijn de sport. Dat is wat ze met zich meebrengen en dat is het belangrijkste aspect van de deal. Het is niet alleen een sticker op onze auto's, het is echt transformerend."