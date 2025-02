Sainz ontdekt nog geen problemen in hagelnieuwe Williams-bolide

Het team van Williams presenteerde vandaag de nieuwe FW47. Ze stuurden de nieuwe bolide direct de baan op, en Carlos Sainz had de eer om de shakedown uit te voeren. De Spaanse coureur heeft genoten van zijn eerste rondjes, maar hij doet nog wel geheimzinnig over de performance.

Williams had vandaag de primeur van de eerste echte launch van het jaar. Op het circuit van Silverstone organiseerden ze een uitgebreide show waarin ze alles bespraken wat nodig was. De wagen werd gepresenteerd in een tijdelijke kleurstelling, want op 18 februari zullen ze de echte kleuren gaan onthullen tijdens het F1 75 Live-evenement van de Formule 1 in de O2 Arena in Londen.

Hoofdsponsor

Williams onthulde vandaag dan ook een auto in een kleurstelling die veel gelijkenissen vertoonden met vorig jaar. Wel waren de logo's van de nieuwe titelsponsor Atlassian zeer duidelijk te zien op de nieuwe wagen. Voor Williams is het een belangrijke deal, en ze zijn ook trots op het binnenhalen van Sainz. De Spanjaard kwam over van Ferrari, en hij wordt gezien als een absolute topcoureur. Samen met Alexander Albon vormt hij een zeer sterke line-up van het team.

Feedback

Sainz kreeg de eer om de nieuwe FW47 voor het eerst het asfalt op te sturen. Na één rondje kwam hij de pitstraat weer in, en daar werd hij opgewacht door oud-coureur en huidig Williams-ambassadeur Jenson Button. Toen Sainz zijn helm had afgezet kreeg hij grappend de vraag of hij kan vertellen hoe snel de auto al is: "Nee, niet met full wets op een droog circuit! Het ging goed. Een nieuwe auto is altijd een beetje tricky, maar alles werkte zoals gewenst. Nu ga ik eerst feedback geven over twee of drie dingen waarvan ik voelde dat het verbeterd is en over wat ik voelde in de cockpit. Als we dat hebben gedaan, dan gaan we naar buiten op slicks en iets meer pushen."