Williams kondigt komst van grote titelsponsor aan

Het team van Williams heeft een belangrijke deal aangekondigd. Zoals verwacht gaan ze samenwerken met het bedrijf Atlassian. Ze hebben een meerjarige sponsordeal gesloten, en Atlassian is de nieuwe titelsponsor van het team. Williams heeft nu officieel Atlassian Williams Racing.

Het is geen verrassing dat Atlassian de nieuwe titelsponsor van Williams is. Eerder lekte al uit dat ze op het punt stonden om een deal te tekenen, en gisteren deelden ze per ongeluk de eerste foto's van de nieuwe teamkleding met de logo's van Atlassian. Nu is het dus rond, en volgens Williams gaat het om de grootste deal in het 48-jarig bestaan van het team. Het is niet bekend om hoeveel geld het gaat.

Trotse Vowles

Bij Williams zijn ze enorm trots op deze nieuwe belangrijke samenwerking. Teambaas James Vowles reageert zeer enthousiast in het persbericht: "Ik ben trots dat we Atlassian kunnen verwelkomen in de Formule 1. Het feit dat we een titelpartnership van deze grote kunnen sluiten is een gedenkwaardige dag in onze grote geschiedenis en het is een grote mijlpaal voor onze comeback. We zijn de juiste ingrediënten aan het verzamelen om dit team terug te brengen naar de voorkant van de grid, en in Atlassian hebben we een partner met de juiste technologie en tools om onze volledige potentie te bereiken door het teamwork te verbeteren."

Prominente plek

De logo's van Atlassian zullen groots aanwezig zijn op de nieuwe wagens van Williams. Volgens het team zijn de logo's prominent aanwezig op de FW47, de auto wordt vrijdag onthuld in Silverstone. Ook op de witte racepakken komen de logo's terug. Op de borst en op het been zijn de logo's zichtbaar. Ook bij de pitbox en aan de pitmuur komen de logo's waarschijnlijk terug. Alexander Albon en Carlos Sainz vormen dit jaar het rijdersduo van Williams, en ze gaan op jacht naar nieuwe successen.