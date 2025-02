Gelekt: Williams deelt per ongeluk nieuwe titelsponsor

Het team van Williams staat aan de vooravond van een belangrijke week. Op vrijdag onthullen ze hun nieuwe auto, en vandaag hebben ze hun nieuwe teamkleding gedeeld. Bij de aankondiging ging er echter iets mis, want het lijkt erop dat ze hun nieuwe titelsponsor en teamnaam hebben gelekt.

Williams had in de afgelopen jaren geen titelsponsor. De Britse renstal beschikte wel over de steun van meerdere belangrijke partners, maar er stak er geen met kop en schouders bovenuit. Daar komt nu waarschijnlijk verandering in, want vorige week lekte uit dat Williams in zee gaat met een nieuwe partner. Volgens het doorgaans goed ingevoerde SportBusiness gaan ze namelijk samenwerken met Atlassian.

Nieuw logo

Het softwarebedrijf moet de nieuwe titelsponsor van Williams worden. Volgens SportBusiness gaat het dan ook om een miljoenendeal. Williams deelde vandaag de eerste foto's van de nieuwe teamkleding. Het team verwijderde echter snel een aantal foto's, want de logo's van Atlassian waren al te zien. Op een foto van Carlos Sainz is te zien hoe er op zijn borst 'Atlassian Williams Racing' staat met daarboven het logo van het bedrijf.

Goede PR

Wat verder opvalt is dat de teamkleding zwart is met blauwe details. In de voorgaande jaren reed Williams met een blauwe auto. Het uitlekken van een sponsordeal of een foto gebeurt wel vaker. Voor de teams en sponsors is het ook goede PR, want het zorgt er simpelweg voor dat er over het team wordt gepraat. Williams presenteert aankomende vrijdag de nieuwe auto in Silverstone. Het is de verwachting dat ze direct de baan op gaan. Williams maakt vrijdag nog geen gebruik van de nieuwe livery, en ze kiezen voor een eenmalige kleurstelling. Op 18 februari onthullen ze hun nieuwe livery tijdens het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena in Londen. Alle teams laten hier hun nieuwe kleuren zien.