'Williams trekt nieuwe belangrijke titelsponsor aan'

Het team van Williams had vorig jaar geen titelsponsor. De Britse renstal beschikte over de steun van een aantal grote partners, maar een echte titelsponsor hadden ze niet. Nu lijkt het erop dat hier voor het aankomende seizoen verandering in gaat komen, want ze gaan waarschijnlijk in zee met Atlassian.

Het team van Williams wil een grote stap gaan zetten in de komende jaren. Seizoenenlang reden ze rond in het achterveld, maar onder leiding van teambaas James Vowles zet het team stappen. Op veel vlakken tonen ze hun ambities, en met Alexander Albon en Carlos Sainz beschikken ze voor aankomend seizoen over twee hoog aangeschreven coureurs. Daarnaast willen ze op veel andere vlakken ook doorgroeien.

Atlassian

Eerder werd al bekend dat ze Santander hebben aangetrokken als nieuwe sponsor. Volgens het doorgaans goed ingevoerde SportBusiness is Williams dicht bij de presentatie van een nieuwe titelsponsor. Het medium meldt dat Williams dicht bij het sluiten van een deal met Atlassian is. Het in de Verenigde Staten gevestigd Australische software bedrijf moet dan de nieuwe titelsponsor van Williams worden, en het zou gaan om een miljoenendeal. Atlassian wordt dan de nieuwe titelsponsor van het iconische Britse team.

Opvallende partners

Wanneer Williams de nieuwe deal bekend gaat maken, is nog niet bekend. Op 14 februari trekt Williams wel het doek van hun nieuwe auto. Williams had vorig jaar geen titelsponsor, maar ze beschikten wel over een aantal opvallende grote partners. Zo werkten ze samen met Komatsu, Kraken en Gulf. De sponsordeal met batterijenmerk Duracell zorgde ervoor dat de livery er iets anders uitziet, en dat Williams verscheen in een aantal reclames op de televisie. Wat de impact van Atlassian op de livery zal zijn, is nog niet bekend. Naar verwachting zal Williams weer gaan rijden met een blauwe kleurstelling, zoals in de afgelopen jaren ook het geval was.