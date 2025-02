Villeneuve maakt opvallende comeback bij Williams

Het team van Williams heeft een belangrijke naam aangetrokken. De Britse renstal heeft namelijk een nieuwe ambassadeur vastgelegd. Het gaat om enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve, die veel successen wist te boeken in dienst van de Britse renstal.

Williams doet er alles aan om op de baan beter voor de dag te komen. De renstal heeft een aantal flinke investeringen doorgevoerd, en met Carlos Sainz hebben ze een absolute topcoureur vastgelegd. Ook achter de schermen proberen ze zo goed mogelijk te scoren. Ze hebben een aantal grote namen aan het team verbonden, en dat kan ze ook weer helpen op bijvoorbeeld commercieel gebied.

Wereldkampioen

Williams heeft vandaag bekendgemaakt dat ze Jacques Villeneuve hebben gecontracteerd als team ambassadeur. De Canadese coureur kende in de jaren '90 grote successen in dienst van Williams. Hij debuteerde in 1996 in de Formule 1 bij het team, en hij werd direct tweede in het wereldkampioenschap. In 1997 werd hij wereldkampioen namens de Britse renstal, waarna hij in 1998 een ietwat teleurstellend seizoen kende. Daarna verliet hij het team en stapte hij over naar BAR.

Trots

Nu is hij dus terug bij Williams in een rol als ambassadeur. Het gaat vooral om een ceremoniële rol waarbij hij aanwezig zal zijn bij evenementen van sponsors of festivals zoals Goodwood. In het persbericht laat Villeneuve weten blij te zijn met zijn nieuwe rol: "Williams heeft een cruciale rol gespeeld in mijn leven, en deze tijd is gevuld met mooie herinneringen. Ik ben heel erg blij dat ik weer deel uitmaak van de familie en dat ik het erfgoed kan vieren tegelijkertijd kan helpen voor de toekomst." Villeneuve is niet de enige ambassadeur van Williams. Hij deelt deze rol met enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button en voormalig W-Series-kampioene Jamie Chadwick. De twee Britten waren vorig jaar ook ambassadeur van het team.