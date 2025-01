"Bortoleto maakt eerste F1-meters van 2025 in zwarte Sauber"

Het team van Sauber heeft de eerste meters van het nieuwe jaar gereden. De Zwitserse renstal kwam vandaag de baan op voor hun eerste TPC-test van het jaar. Regerend Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto nam plaats achter het stuur en deed veel ervaring op.

Alle aandacht ging vandaag uit naar Lewis Hamilton. De Brit reed zijn eerste Ferrari-test van het jaar op het circuit van Fiorano. Ze waren echter niet het enige team dat vandaag in actie kwam, want op het circuit van Imola werden ook veel meters gereden. Het team van Racing Bulls is daar bezig met een driedaagse testweek op het Italiaanse circuit, en vandaag hebben ze gezelschap gekregen van het team van Sauber.

Regen

Eerder deze week werd duidelijk dat Sauber ook zou gaan testen. Net als veel andere teams starten ze het jaar met een test volgens de Testing of Previous Cars-regels van de FIA. Sauber heeft ervoor gekozen om te gaan rijden met de C42 uit 2022. Het was nog even onduidelijkheid of het weer roet in het eten zou gooien, maar ondanks de regen kwamen ze vandaag toch in actie.

Zwarte livery

Debutant Gabriel Bortoleto mocht de baan betreden, en op enkele videobeelden is te zien dat hij flink gas geeft. Voor de Braziliaan is de test extra belangrijk, want hij heeft nog maar weinig ervaring in Formule 1-materiaal. Vorig jaar kwam hij na het behalen van de Formule 2-titel alleen in actie tijdens de post season test op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. Nu mocht hij aan de bak in Imola, en dat deed hij in een auto met een geheimzinnige kleurstelling. Op de beelden is te zien dat de Sauber volledig zwart is, met een aantal sponsorstickers en Bortoleto's startnummer 5. Het is de verwachting dat de definitieve livery volgende maand pas te zien is tijdens het launch evenement van de Formule 1 in de O2 Arena.