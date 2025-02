Bortoleto wil gekte zien bij Braziliaanse fans

Gabriel Bortoleto debuteert dit jaar in de Formule 1. De Formule 2-kampioen gaat rijden voor Sauber, en daar gaat hij jagen op successen. Bortoleto hoopt op de steun van de Braziliaanse fans, en hij wil een soortgelijke gekte als bij Franco Colapinto ontketenen.

Voor het eerst sinds 2017 staat er weer een fulltimecoureur uit Brazilië op de grid in de Formule 1. Het Zuid-Amerikaanse land heeft een enorme geschiedenis in de Formule 1, en de sport is dan ook zeer populair in het land. Nu ze een nieuwe mogelijke superster in de Formule 1 hebben rijden, kunnen ze weer gaan juichen. Vorig jaar gebeurde er iets soortgelijks toen de Argentijn Franco Colapinto debuteerde in de sport en overal werd toegejuicht door zijn landgenoten.

Colapinto

Bortoleto heeft heel erg veel zin in zijn debuut in de Formule 1. De Braziliaan hoopt op de steun van zijn landgenoten, zo laat hij weten aan de internationale media voorafgaand het F1 75 Live-evenement in Londen: "Het was bizar wat er gebeurde bij Franco. Ik zag elke keer veel fans voor hem in de rij staan bij het team. Ik denk dat er geen verschillen zijn met de Brazilianen. Het zijn heel erg warme mensen, en ze hebben heel erg lang gewacht op een coureur uit het land. Iets van zeven of acht jaar sinds Felipe Massa is vertrokken."

Trots

Bortoleto wil de mensen in Brazilië op de banken gaan krijgen. Het is zijn grootste doel in zijn eerste jaar in de koningsklasse van de autosport: "De verwachtingen van de fans in Brazilië zullen hoog zijn, en hopelijk zullen we ze bij veel races zien waar ze mij en het team gaan supporten. Ik heb er zin in, en ik ben trots dat ik mijn land mag vertegenwoordigen in de grootste autosportklasse in de wereld. Daar ben ik blij mee, en ik hoop veel Braziliaanse fans te zien."