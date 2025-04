Gabriel Bortoleto kent nog geen mega-seizoen. De jonge Braziliaan heeft nog geen punten weten te pakken en weet zich ook nog niet echt goed te kwalificeren. Aston Martin-coureur Fernando Alonso is de manager van Bortoleto en die twee hadden bijna een aanvaring op de baan in Saoedi-Arabië.

In ronde 26 zag de Braziliaan zijn manager over het hoofd en reed hij hem bijna ervan af. Gelukkig ging het voor beide coureurs net goed en kon de tweevoudig wereldkampioen de rookie net ontwijken buiten de baan.

Meerdere onder de indruk

Niet alleen Alonso en Bortoleto waren ervan geschrokken, maar ook Oscar Piastri. De huidig klassementsleider keek in de cooldown room hoe het bijna fout ging tussen manager en leerling. "Het was Gabi (Bortoleto, red.)", zei de Australiër vol verbazing toen hij de situatie in ronde 26 van de race terugzag na afloop van de race. "Hij heeft misschien geen vlucht terug naar huis nu."

Alonso lijkt het Bortoleto alweer vergeven te hebben, maar het was wel heel spannend voor de Spanjaard: "Ik was erdoor verrast, en was bijna gecrasht. Hij heeft me gewoon niet gezien", vertelt de Aston Martin-coureur. "Ik moest de bocht afsnijden. Daarna gaf ik natuurlijk de positie terug, want ik wilde geen straf. We vliegen nu samen terug. Dus misschien krijgt hij geen eten aan boord", grapt de tweevoudig wereldkampioen.

"Ik zag hem niet"

Bortoleto bevestigde na afloop van de race inderdaad dat hij Alonso niet gezien had: "Ik zag hem niet, en wist niet dat hij daar reed. Ik wist wel dat er een andere coureur achter me reed, en zodra hij inhaalde, probeerde ik de bocht ruim te nemen en ineens was Fernando daar."

Bortoleto is dus naast medecoureur ook onderdeel van A14 Management, het managementbedrijf van Fernando Alonso. Buiten dat de twee dus concullega's zijn, zijn ze ook onderdeel van hetzelfde team. Alonso had dan ook veel inspraak op het stoeltje van Bortoleto bij Sauber.