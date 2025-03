Max Verstappen heeft in Australië F1-debutant Gabriel Bortoleto uit de brand geholpen. Verstappen kan het prima vinden met de Braziliaanse Sauber-coureur, en hij deelt dan ook graag tips uit. Hij onthult dat hij Bortoleto vlak voor de start van de Australische Grand Prix heeft geholpen.

Verstappen jaagt dit jaar op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse coureur kijkt echter niet naar zichzelf, en hij heeft een goede band met meerdere coureurs op de grid. Dat geldt ook met de debutant Gabriel Bortoleto, die hij kent via zijn simraceteam Team Redline. Ze werden tijdens het weekend in Australië dan ook veelvuldig samen gespot, en ze hadden het daar niet alleen over ditjes en datjes.

Vragen stellen

Verstappen laat in China namelijk weten dat ze hebben gesproken over allerlei zaken voor op de baan. Daar doet Verstappen ook niet geheimzinnig over, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Ik praat veel met Gabi. Hij is een heel aardige gozer en een geweldige coureur. En eerlijk gezegd houd ik echt van zijn aanpak. Hij is gewoon echt een harde werker en gepassioneerd over de Formule 1. Ik ben niet iemand die dingen gaat verbergen als hij mij vragen stelt."

Bandenzorgen

Bortoleto was namelijk een beetje onzeker voor de start van de race. Hij wist niet helemaal wat hij moest doen in de regen, zo legt Verstappen uit: "Na het volkslied kwam hij naar me toe en vroeg hij: 'Max, wat ga jij doen?' Ik zei: 'Ik pak inters'. Hij vroeg of ik het zeker wist. Toen zei ik: 'Ja, pak de intermediates. Dat is prima. Als je het echt niet weet, vraag dan je team om iets met de banden te doen, maar pak de inters'. Dit is normaal, want het was zijn eerste race. Dat is altijd stressvol en behoorlijk intimiderend. En dan nog eens met de lastigste omstandigheden. Wanneer hij een vraag stelt, beantwoord ik deze."