Sauber neemt drastische maatregel bij auto Bortoleto

Het team van Sauber heeft een drukke avond achter de rug. Vlak voor de tweede vrije training in Saoedi-Arabië vonden ze namelijk een groot probleem bij de auto van Gabriel Bortoleto. Ze hebben een ingrijpende beslissing genomen om het probleem op te lossen.

Bortoleto kende een frustrerende vrijdag op het Jeddah Corniche Circuit. De Braziliaanse debutant kon niet deelnemen aan de tweede vrije training, want Sauber had vlak voor de start van de sessie een probleem gevonden aan zijn auto. Er was een brandstoflek gevonden, en dat is niet iets wat makkelijk kan worden opgelost. Bortoleto's auto werd uit elkaar gehaald, en het leek erop dat Sauber ervoor had gekozen om zijn chassis te vervangen voor de rest van het weekend.

Maatregel

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Sauber dit heeft gedaan. Bortoleto heeft de beschikking gekregen over een nieuwe survival cell, wat dus betekent dat Sauber zijn chassis heeft vervangen. Het lijkt een drastische maatregel te zijn na een brandstoflek, maar het is iets wat de teams wel vaker doen. Het is namelijk niet iets wat makkelijk op te lossen is, en het is sneller opgelost als het chassis wordt vervangen.

Tegenvallende seizoenstart

Voor Bortoleto heeft het probleem nu al een nadelige impact op zijn weekend. De Braziliaanse regerend Formule 2-kampioen heeft het niet makkelijk in zijn eerste jaar in de koningsklasse, en voor hem is elk sessie weer een goed leermoment. Bortoleto heeft nog geen enkel WK-puntje gescoord, en staat momenteel op de laatste plaats in het wereldkampioenschap. Hij kent het Jeddah Corniche Circuit in ieder geval wel, want hij reed er vorig jaar ook in de Formule 2. Het was toen geen groot succes voor hem, aangezien hij slechts tiende werd in de sprintrace en hij uitviel in de hoofdrace. In de Formule 1 hoopt hij het er beter te doen.