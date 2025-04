Sauber presenteert kunstzinnige kleurstelling voor Miami

Het team van Sauber heeft als eerste het doek getrokken van hun speciale livery voor het raceweekend in Miami. De Zwitserse renstal is de kunstzinnige kant opgegaan, maar ze behouden hun gebruikelijke groene en zwarte details.

Het raceweekend in Miami is voor veel teams het moment om iets bijzonders te doen. Aangezien het een commercieel interessante race is, is dit het moment om een speciale kleurstelling te introduceren. Sauber hintte begin deze week al op iets bijzonders, en daar hebben ze nu ook werk van gemaakt. Het gaat om een soort kunstige kleurstelling die in een soort kunstgalerie wordt gecreëerd.

Geen GTA, wel moderne kunst

Sauber leek eerder te suggereren dat ze de kant van de populaire game GTA op zouden gaan. Dat is niet gebeurd, want ze kiezen voor een soort moderne kunst.

Volgens Sauber is dit een speciale kleurstelling die is geïnspireerd op de levendige kunstscene in de stad Miami. Het lijkt alsof er verfpotten zijn leeg gegooid over de C45. De gebruikelijke groene kleuren zijn nog steeds aanwezig, waardoor het nog steeds heel erg duidelijk is dat het om Sauber en hun sponsor Stake gaat.

Nog meer speciale kleuren

Sauber zal niet het enige team zijn dat dit weekend rondrijdt met een speciale livery. Meerdere teams hintten in de afgelopen dagen op een wijziging aan de kleuren. Het team van Ferrari lijkt voor meer witte accenten te kiezen, terwijl Racing Bulls waarschijnlijk de Miami Vice-kant opgaat met een roze kleurstelling.

Tegenvallende prestaties

Het is te hopen voor Sauber dat deze kleuren hen geluk gaan brengen. Ze zijn namelijk niet sterk aan het nieuwe seizoen begonnen, en ze staan dan ook op de laatste plaats in het wereldkampioenschap bij de constructeurs. Alle punten zijn afkomstig van de ervaren Nico Hülkenberg, terwijl zijn debuterende teamgenoot Gabriel Bortoleto het vooral lastig heeft.