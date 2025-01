Bekijk hier de eerste Ferrari-meters van Hamilton!

Onder het toeziend oog van honderden fans en meerdere cameraploegen heeft Lewis Hamilton zijn eerste meters in een Ferrari gemaakt. Op het circuit van Fiorano werkte hij vanochtend zijn eerste test voor de Italiaanse renstal af, de hype was zeer groot.

Hamilton begon maandag aan zijn nieuwe klus bij Ferrari. Voor de poorten van het hoofdkantoor van Ferrari in Maranello stonden in de afgelopen dagen al tientallen fans die een glimp wilde opvangen van hun nieuwe held. Hamilton heeft het druk, want na zijn eerste meetings en simulatorsessies moest hij vandaag direct de baan opgaan voor een TPC-test. De interesse was groot, tientallen fans waren afgereisd naar Maranello en de burgemeester had maatregelen genomen.

Mist

Vanochtend was het zover, en kwam Hamilton de baan op. In de dichte mist draaide hij zijn eerste rondjes. De fans stonden achter de hekken en op de wegen rondom het circuit. Om 9:16 lokale tijd kwam hij voor het eerst de baan op in een Ferrari met startnummer 44. Met een knalgele helm op zijn hoofd kwam hij in actie, en dat zorgde voor enorm veel aandacht. Volgens sommige geruchten waren zelfs zijn ouders afgereisd naar Maranello om het moment mee te maken.

Ontmoetingen

Hamilton reed vanochtend zijn eerste installatierondjes in de mist. De test is al weken het onderwerp van gesprek in Italië, Hamilton wordt gezien als een soort halve god. De zevenvoudig wereldkampioen maakte na elf jaar de overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij het iconische Italiaanse team vormt hij vanaf dit jaar een rijdersduo met Charles Leclerc. Maandag meldde hij zich voor het eerst op de fabriek en het hoofdkantoor in Maranello. Hij ontmoette toen het personeel, en de kopstukken Frédéric Vasseur, Benedetto Vigna en John Elkann. Hamilton hoopt dit jaar zijn achtste wereldtitel te gaan pakken in de koningsklasse van de autosport.