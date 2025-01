Wat mogen de teams doen tijdens een TPC-test?

Het zijn drukke dagen voor de Formule 1-teams. Ze zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, en een aantal teams zijn de baan al opgegaan voor een TPC-test. Het biedt de teams kansen, maar wat houdt zo’n TPC-test precies in?

Vorige week trapte het team van Haas het Formule 1-jaar af. Op het circuit van Jerez in Spanje reden Esteban Ocon, Oliver Bearman en Ritomo Miyata met de VF-23 uit 2023. Deze week is het ook druk op de baan en komen Racing Bulls, Sauber en Ferrari in actie. Ze rijden allemaal met auto’s van voor 2024, en dit is volledig in lijn met de regels rondom het testen.

Testing of Previous Cars

Alle teams houden zich namelijk aan de Testing of Previous Cars-regels van de FIA. De meeste teams, media en volgers gebruiken de afkorting TPC om deze tests te duiden. Tijdens deze tests mogen de teams gebruik maken van auto’s uit de drie jaar van voor het afgelopen seizoen. Aangezien het nu 2025 is, gelden de TPC-regels voor auto’s uit 2021, 2022 en 2023. Ze mogen ook testen met oudere auto’s, maar daar gelden andere regels voor.

FIA

De regels omtrent het TPC-testen zijn voor dit jaar aangepast door de FIA. Vorig jaar reden een aantal teams opvallend veel TPC-kilometers, en gingen er zelfs geruchten rond over teams die nieuwe onderdelen gebruikten tijdens zo’n test. Om dit soort situaties te voorkomen heeft de FIA ingegrepen. Dit jaar mag elke coureur maximaal 1000 TPC-kilometers rijden. Daarnaast moeten de onderdelen op de auto minimaal één keer zijn gebruikt tijdens een training of een race. Let op, het gaat hier om onderdelen uit het jaar van herkomst van de auto die wordt gebruikt.

De teams mogen ook niet zomaar een TPC-test gaan afwerken. Ze moeten minimaal 72 uur voor de start van een TPC-test aan de FIA laten weten dat ze zo’n test gaan afwerken. Ze moeten de FIA en alle andere teams dan laten weten welke auto ze gaan gebruiken, welke coureurs er in actie komen, wat de reden van de test is, op welk circuit gaan rijden en op welke data de test wordt verreden. De teams hoeven dit niet per se met de buitenwereld te delen, maar regelmatig lekken er beelden van zo’n test uit.

Ideale voorbereiding

Voor de teams is een TPC-test de ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ze geven de coureurs de kans om weer te wennen aan een Formule 1-auto, en de procedures kunnen weer worden geoefend. Daarnaast biedt het ook kansen aan jonge coureurs, want hierdoor kunnen rookies meer meters rijden en ervaring opdoen. Haas deed dit bijvoorbeeld met Miyata, en Racing Bulls geeft deze week Ayumu Iwasa de kans.

Het wordt in ieder geval een drukke week. Er staan drie TPC-tests op het programma, allemaal in Italië. Ferrari laat Lewis Hamilton morgen zijn eerste meters maken op hun privécircuit Fiorano. Op het circuit van Imola komen twee teams in actie. Vandaag trapte Racing Bulls hun driedaagse testweek af, en morgen komt ook het team van Sauber in actie. De kans is groot dat er in de komende weken nog meer teams in actie komen.