Eerste werkdag: Sainz meldt zich bij Williams

Carlos Sainz is begonnen aan zijn nieuwe werk. De Spaanse coureur staat sinds 1 januari onder contract bij het team van Williams, maar hij had zich nog niet gemeld op het hoofdkantoor. Vandaag is daar verandering in gekomen, en is hij begonnen bij het team.

Williams legde vorig jaar Sainz vast. De Spanjaard komt over van het team van Ferrari, waar hij voor aankomend seizoen plaats moest maken voor Lewis Hamilton. Bij Williams gaat Sainz een rijdersduo vormen met Alexander Albon. Albon rijdt al jaren voor het team, en Sainz moet nu gaan wennen aan zijn nieuwe omgeving. De Spanjaard maakte eind vorig jaar al voor het eerst kennis met de mensen bij Williams.

Voorbereidingen

Hij werkte de post season test af in Abu Dhabi, maar op dat moment stond hij eigenlijk nog onder contract bij Ferrari. Eind december kreeg hij een uitgebreid afscheid bij de Italiaanse renstal, waarbij hij samen met zijn vader een aantal rondjes reed op het circuit van Fiorano. Bij zijn nieuwe werkgever Williams zijn de voorbereidingen in volle gang, over minder dan een maand onthullen ze de nieuwe wagen, en eerder deze week vond de eerste fire-up plaats.

Nieuwe job

Sainz is vandaag ook begonnen aan zijn nieuwe job bij Williams. De Spanjaard heeft op sociale media gedeeld dat hij is begonnen aan zijn eerste werkdag bij Williams. Op X plaatst hij een foto waarop te zien is dat hij voor de deur van de fabriek in Grove staat. Sainz zal zich nu gaan bezighouden met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Op 14 februari wordt de nieuwe wagen onthult, en enkele dagen later zal hij aanwezig zijn bij het launch evenement van de Formule 1 in de O2 Arena. Het is nog niet bekend wanneer hij zijn eerste meters van 2025 gaat maken, Williams heeft nog geen shakedown of testdag aangekondigd.