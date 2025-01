Williams wekt 2025-wagen tot leven

Het team van Williams heeft een primeur te pakken. De Britse renstal heeft namelijk de gloednieuwe wagen voor het aankomende seizoen tot leven gewekt. Over een maand zal Williams de nieuwe wagen aan de buitenwereld gaan tonen tijdens hun presentatie.

Williams trekt op 14 februari het doek van de nieuwe FW47. Met deze wagen gaan Alexander Albon en Carlos Sainz op jacht naar goede resultaten. Williams is één van de slechts twee teams die al heeft bekendgemaakt wanneer ze hun wagen gaan onthullen. Dit heeft te maken met het speciale launch evenement dat de Formule 1 organiseert. Op 18 februari zullen alle teams hun nieuwe livery laten zien tijdens het evenement in de O2 Arena in Londen.

Aandacht

Williams zal echter de aandacht eerst naar zich toetrekken. Op 14 februari zal het doek worden getrokken van de FW47, en ze willen het momentum vast gaan pakken. Op dinsdagavond kwamen ze namelijk naar buiten met de eerste beelden van hun nieuwe wagen. In een korte video is te zien hoe het personeel zich heeft verzameld in de fabriek in Grove om te kijken naar de zogenaamde fire-up.

Fire-up

In de korte video is te zien hoe Williams de FW47 voor het eerst tot leven wekt. De fire-up wordt verricht door mensen van motorleverancier Mercedes. In de korte video zijn tevens korte shots van de nieuwe wagen te zien, al gaat het slechts om delen van de cockpit. De fire-up is een belangrijke stap in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, en veel teams treden hier mee naar buiten. Geen enkel team had dat tot nu toe gedaan, maar Williams nu dus wel. Vorig jaar kenden ze een lastig seizoen, maar dit jaar willen ze gaan terugslaan. Met de van Ferrari overgenomen Sainz hebben ze in ieder geval een grote naam in huis gehaald.