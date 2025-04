Alle aandacht ging in Bahrein uit naar Max Verstappen. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda wist echter ook punten te maken, maar hij had weinig vrienden gemaakt tijdens de race. Carlos Sainz was niet blij met een actie van Tsunoda, waardoor de Spanjaard uiteindelijk uitviel.

Tsunoda kwam in Bahrein als negende over de streep, en daarmee bezorgde hij Red Bull de eerste dubbele puntenfinish van het jaar. Maar de Japanner had zich niet populair gemaakt tijdens de race. Hij vocht een stevig duel met Carlos Sainz uit, waarbij ze elkaar raakten. Het zorgde voor schade bij Sainz en troep op de baan. De Safety Car werd naar buiten gestudeerd om de debri op te ruimen, en Sainz gaf uiteindelijk op.

Controle verliezen

De Spaanse Williams-coureur was niet te spreken over Tsunoda's rijgedrag. Teleurgesteld sprak hij zich na afloop uit bij PlanetF1: "Hij verloor de controle over zijn auto in ons gevecht, en dat kostte mij de race. Maar als ik naar de onboards kijk, lijkt het ook een beetje op een race-incident. Het kostte mij de race, hij had geen controle. Maar goed, als ik Yuki was geweest, en je verliest de auto in een gevecht, dan begrijp je waarom je geen straf wilt ontvangen. Het is pijnlijk. Het muntje viel de verkeerde kant op, het is wat het is."

Incident met Antonelli

Sainz kreeg zelf een tijdstraf van tien seconden voor een incident met Andrea Kimi Antonelli: "Dat was in het heetst van de strijd, toen we voor posities aan het vechten waren na de Safety Car, terwijl mijn harde banden koud waren en ik geen downforce had. Ik verremde me en ging wijd, ik wilde hem erlangs laten en toen zag ik Alex. Ik wilde Alex laten passeren, want hij is mijn teamgenoot. Het resulteerde in een tijdstraf van tien seconden, maar ik wist toch al dat ik zou uitvallen."