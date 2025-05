Sainz had worsteling van Hamilton al zien aankomen

Carlos Sainz vindt het niet vreemd dat Lewis Hamilton erg moet wennen aan de auto van Ferrari. De Brit heeft nog allesbehalve goede prestaties geleverd. Met nog maar een hoogtepuntje in de sprintrace van China is het Hamilton nog niet gelukt om zijn auto hoger dan P5 te finishen.

Volgens Williams-coureur Carlos Sainz is het niet vreemd dat de zevenvoudig wereldkampioen moeite heeft met de Ferrari. Het duurt volgens de Spanjaard een half seizoen voordat een coureur echt gewend is aan een nieuwe auto.

Slechte start

Zowel Lewis Hamilton als Carlos Sainz heeft een slechte seizoenstart achter de rug. Sainz is nog maar twee keer in de punten gereden en Lewis Hamilton heeft nog geen podium op zijn naam staan. Beide coureurs weten het ook nog niet echt bepaald lastig te maken voor hun teamgenoten. Leclerc heeft het makkelijk met Hamilton en Alex Albon rijdt momenteel een topseizoen.

"Als je het, zoals wij, moet opnemen tegen teamgenoten als Alex en Charles, dan weet je dat zij het team van binnen en van buiten kennen en dat zij al presteren op het maximale niveau dat de auto toelaat", zegt Sainz tijdens de mediadag in Miami tegen internationale media.

Niet sneller

"Je kunt dan alleen maar net zo goed zijn of een fractie beter. Je bent niet ineens twee of drie tienden sneller dan zij. Dat is simpelweg niet mogelijk. Zij rijden al op de limiet van de auto. Als je overstapt naar een nieuw team, dan weet je dat het tijd gaat kosten om ook op dat niveau te komen, ook al verwacht je zelf en iedereen om je heen wat anders. De andere coureur weet gewoon veel meer dan jij. Hoe sneller je op hetzelfde niveau komt, hoe beter, maar je moet realistisch blijven: het kost tijd."

Na vijf races staat Hamilton maar liefst zestien punten achter Charles Leclerc en staat Carlos Sainz vijftien punten achter Alexander Albon. Voor Sainz was bijna alles nieuw: nieuwe krachtbron, nieuw chassis, nieuwe werkwijze en dergelijke. Er waren maar liefst 'vijftien nieuwe dingen', volgens de Spanjaard. Het werken met de nieuwe engineer Gaëtan Jego is ook anders voor de Spanjaard: "Je kunt je niet voorstellen hoeveel variatie er is in hoe je een vergelijkbare rondetijd kunt bereiken, maar dan op totaal verschillende manieren", zegt Sainz. "Ik probeer van alles in de Williams: veel motorrem, weinig motorrem, andere differentieel-instellingen... Ik test elk weekend nieuwe dingen om te ontdekken wat deze auto wel en niet prettig vindt."

Eureka-moment

"Er zijn dingen die passen bij jouw rijstijl en dingen die dat niet doen. Maar juist dat proces, die zoektocht, vind ik leuk", vervolgt hij. "Je zal er een paar keer naast zitten, maar je zal ook een paar keer een eureka-moment hebben. Het is een proces dat je gewoon maar moet omarmen en waarvan je moet proberen te genieten."

Een eureka-moment heeft Sainz dus nog niet gehad, maar dat heeft dan ook tijd nodig: "Ik heb altijd gezegd: om een auto echt goed te leren kennen en alles een keer meegemaakt te hebben in een wagen, heb je minstens een half jaar tot een jaar nodig."