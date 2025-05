Jenson Button weigert terug te keren naar Engeland na diefstal van peperdure tas

Jenson Button en zijn vrouw hebben geen enkele interesse meer om terug naar het Verenigd Koninkrijk te komen, maar ze zullen wel moeten omdat een koffer van Button's vrouw Brittny Ward, waarvan de inhoud een waarde heeft van 250.000 pond is gestolen.

Het incident gebeurde toen Button en zijn vrouw terugkwamen van een Valentijn reis in Parijs hielp hun chauffeur met het inladen van de auto en toen werd de tas gestolen. Jenson Button en zijn vrouw zouden het Verenigd Koninkrijk zoveel mogelijk willen vermijden als dat kon.

Gearresteerd

De Daily Mail meldde dat Mourad Aid ervoor werd gearresteerd nadat hij op camera beelden te zien was met de koffer. Hij pleitte schuldig te zijn aan diefstal en hij wacht nu zijn veroordeling. De gestolen koffer bevatte allerlei sieraden die Button en zijn vrouw hadden rondom de huwelijksreis en hun relatie.

Button's vrouw vertelde over de diefstal: "Ik dacht: 'Had ik mijn handbagage mee terug moeten nemen?' Want Jenson kan een beetje niet supervoorzichtig zijn, te goed van vertrouwen en een beetje te ontspannen. Hij stond met zijn rug naar de mijne, en er kwam gewoon een man aan die hem neerhaalde. We zagen het hem niet eens doen, dus ze hielden ons waarschijnlijk in de gaten. We hadden geen idee totdat Jenson zei: 'Wacht, waar is je tas?' En hij rende weg om hem te zoeken, maar hij was al weg.

Onveilig

"Zijn tas werd een paar maanden geleden ook gestolen op een parkeerplaats in Londen," vervolgt Ward. "Het was echt schokkend en ik had er gewoon niet aan gedacht. Ik ben normaal behoorlijk voorzichtig als ik in het openbaar ben en op reis, maar ik had er gewoon niet aan gedacht dat er bendes waren die mensen letterlijk opwachtten en in de gaten hielden."

"Ik heb talloze verhalen gehoord. Toen we voor het eerst uitgingen, gingen we naar Londen en het was zo'n leuke plek om te zijn, en nu voelt het gewoon heel donker en eng. Mijn man en ik hebben echt geen interesse om terug te gaan naar het Verenigd Koninkrijk en het is jammer, want we moeten terug voor familie en werk. Het voelt gewoon zo onveilig en niet meer zoals het ooit was, en het is gewoon jammer omdat daar de oma en tantes van mijn kinderen wonen."