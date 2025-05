Daniel Ricciardo sluit deal met Racing Bulls

Daniel Ricciardo verloor vorig jaar zijn Formule 1-zitje. De Australiër heeft zich sindsdien beziggehouden met andere zaken. Nu maakt hij een kleine comeback, en heeft hij met zijn bedrijf Enchanté een sponsordeal gesloten met het team van Racing Bulls.

Ricciardo kreeg vorig jaar een laatste kans in de Formule 1. Bij VCARB hoopte hij het zo goed te doen, dat hij weer kon promoveren naar Red Bull Racing. Hij maakte echter geen sterke indruk, en verloor na de Grand Prix van Singapore zijn zitje. Ricciardo werd vervangen door Liam Lawson en hij ging zich bezighouden met andere zaken. Hij heeft daarnaast geen meter meer gereden in een racewagen.

Nu maakt hij een kleine comeback in de autosport. Niet als coureur, maar als sponsor. Met zijn lifstylemerk Enchanté gaat hij namelijk samenwerken met het team van Racing Bulls. De Australiër zal met zijn merk een deal aangaan met het F1 Academy-project van Racing Bulls. De logo's van Enchanté zullen verschijnen op de auto van Rafaela Ferreira, en de producten van het bedrijf zullen ook veelvuldig in beeld verschijnen.

Focus op F1 Academy

Ferreira zal teamkleding van Enchanté gaan dragen, en deze kleding zal ook beschikbaar komen voor de fans. De deal gaat dit weekend in Miami al in, de F1 Academy rijdt dit weekend in het voorprogramma van de koningsklasse. Het gaat dus niet om een deal met het Formule 1-team van Racing Bulls. Ricciardo's merk stapt dus niet de koningsklasse in, en het is ook niet duidelijk of dit gaat gebeuren.

Ricciardo wordt met Enchanté dan ook de officiële lifestyle partner van het Visa Cash App Racing Bulls Academy Programme. Of Ricciardo ook zijn gezicht zal laten zien in de F1 Academy-paddock, is nog niet bekend. Hij heeft in ieder geval laten weten dat hij de autosport nog lang niet is vergeten.