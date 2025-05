Red Bull onthult ingrijpende updates in Miami

Het team van Red Bull Racing introduceert dit weekend een aantal nieuwe onderdelen in Miami. De Oostenrijkse renstal voert zoals verwacht een aantal wijzigingen door aan de vloer, waarschijnlijk zal alleen Max Verstappen met deze nieuwe vloer gaan rijden.

Red Bull is op een lastige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De prestaties vielen tegen, en het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Red Bull komt naar verwachting met grote updates in de komende races, maar ze zitten ook dit weekend niet stil. Ze nemen namelijk twee nieuwe onderdelen mee naar Miami, zo blijkt uit een document dat de FIA zojuist deelde.

Nieuwe vloer voor Verstappen

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull twee veranderingen doorvoert aan de vloer. Het gaat om updates die de performance van de RB21 moeten verbeteren. Red Bull laat weten dat het gaat om een update aan de floor fences. Deze hebben ze volledig aangepast, en ze hopen de zogenaamde flow stability te verbeteren.

Red Bull heeft daarnaast ook de floor edge van de RB21 aangepast. Volgens de Oostenrijkse renstal hebben ze meer camber toegevoegd aan de edge wing om meer lokale load te creëren. Het is de verwachting dat alleen Max Verstappen dit weekend gaat rijden met de nieuwe vloer.

Nog meer veranderingen

Red Bull is niet het enige team dat nieuwe updates meeneemt naar Miami. Grote concurrent McLaren voert geen aanpassingen door, maar Mercedes wel. De Duitse renstal heeft een verandering doorgevoerd aan de achtervleugel. Dit is echter vooral gericht op het circuit waar dit weekend wordt gereden.

Het team van Aston Martin komt met een grotere update, en heeft vooral de achtervleugel aangepast. Ook de teams van Alpine, Williams en Sauber komen dit weekend met nieuwe updates. De teams van Racing Bulls, Ferrari, Haas en dus McLaren hebben er niet voor gekozen om nieuwe onderdelen mee te nemen naar Florida.