McLaren zet deur op een kier voor comeback Sainz

Carlos Sainz rijdt sinds dit seizoen voor het team van Williams in de Formule 1. De Spanjaard hoopt hier successen te kunnen boeken in de komende jaren. Mocht hij om zich heen willen kijken, dan zullen ze hem bij McLaren met open armen ontvangen, zo stelt Zak Brown.

Sainz reed in 2019 en 2020 voor het team van McLaren in de Formule 1. Bij het team uit Woking maakte hij een stabiele indruk, en hielp hij bij het terugvinden van de topvorm. In 2021 stapte hij over naar Ferrari, waar hij tot en met vorig jaar onder contract stond. Sainz moest uiteindelijk vertrekken, omdat Ferrari zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vastlegde.

Maakt Sainz kans op een comeback

Bij McLaren zijn ze hem nog niet vergeten. McLaren-CEO Zak Brown was begin deze week aanwezig bij de uitreiking van de Laureus Awards in Madrid. Daar werd hij gevraagd naar Sainz: "Als we een plekje vrij zouden hebben, dan zouden we Carlos natuurlijk heroverwegen. Maar momenteel hebben we Lando Norris en Oscar Piastri nog wel een aantal jaren in het team. Mocht de situatie veranderen en Sainz op de markt komen, dan heb ik zijn telefoonnummer!"

Sainz staat voorlopig nog onder contract bij Williams. De Spanjaard moest vorig jaar op zoek gaan naar een oplossing toen bleek dat Ferrari voor Hamilton had gekozen. Het werd een lange soap waarbij Sainz aan veel verschillende teams werd gekoppeld.

De rol van Hamilton

Als er wordt gesteld dat Sainz werd geslachtofferd, geeft Brown zijn kijk op deze zaak: "Het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Er spelen in dat soort situaties veel factoren mee. Hamilton is nu eenmaal een zevenvoudig wereldkampioen, en het komt niet vaak voor om zo'n atleet in je team te krijgen. Maar tegelijkertijd hebben wij Carlos altijd ervaren als een geweldige coureur, en ook als een goede vriend. Gelukkig was het niet aan mij om die keuze te maken!"