George Russell stelt dat hij twee wereldtitels van F1-kampioen had kunnen afpakken

George Russell is dit jaar de kopman van het team van Mercedes. Na het vertrek van Lewis Hamilton moet hij nu de kar trekken, en dat gaat vooralsnog zeer goed. Russell stelt dat als hij eerder voor Mercedes had gereden, hij meerdere titels op zak kon hebben.

Russell werd in 2022 gepromoveerd naar het team van Mercedes. Daarna vormde hij een duo met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, en hij wist hem zelfs regelmatig te verslaan. In het verleden had hem dat gouden bergen kunnen opleveren, maar Mercedes verloor hun voorsprong. Hamilton stapte afgelopen winter over naar Ferrari, en Russell heeft nu te maken met Andrea Kimi Antonelli als teamgenoot. Russell is goed aan het seizoen begonnen, en hij stond al drie keer op het podium.

Geen eenvoudige uitdaging

Russell kijkt in een interview met The Athletic terug op zijn jaren naast Hamilton. Hij is van mening dat hij dit goed heeft gedaan: "Het is niet eenvoudig om drie jaar lang de teamgenoot te zijn van een zevenvoudig wereldkampioen. Er was ooit een tijd dat je de race won als je voor Lewis eindigde in een kampioenschap of in een race. Of als je voor hem eindigde in het kampioenschap, dat je dan de titel won."

Russell had wereldtitels kunnen pakken

Er kan worden gezegd dat Russell eigenlijk te laat instapte bij Mercedes. De Duitse renstal heeft in de afgelopen jaren immers niet mee kunnen vechten om de wereldtitel. Hij realiseert zichzelf dat ook bij het vervolg van zijn verhaal: "Als mijn tijd bij het team vijf jaar eerder was geweest, dan zou je kunnen zeggen dat ik twee wereldkampioenschappen op mijn naam zou hebben staan."

Momenteel gaat het goed met Russell in de Formule 1, en staat hij op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft in de eerste vijf races van het seizoen 73 WK-punten bij elkaar gereden.