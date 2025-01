Alpine presenteert Hirakawa als nieuwe reservecoureur

Het team van Alpine heeft de komst van een nieuwe reservecoureur aangekondigd. De ervaren Japanner Ryo Hirakawa maakt vanaf dit jaar deel uit van de Franse renstal. Hirakawa zal gaan fungeren als reservecoureur en hij zal in Suzuka de eerste vrije training gaan rijden.

Hirakawa is een zeer ervaren coureur. Als fabriekscoureur van Toyota komt hij uit in het World Endurance Championship, en daar boekte hij veel successen. In 2022 won hij samen met Brandon Hartley en Sébastien Buemi de 24 uur van Le Mans. Daarnaast werd hij twee kampioen in het WEC. Ook de Formule 1 is geen onbekend terrein voor hem, hij fungeerde in de afgelopen jaren als reservecoureur voor McLaren. Voor dat team reed hij VT1 in Abu Dhabi, en namens Haas kwam hij in actie tijdens de post season test.

Simulator

Nu maakt hij de opvallend overstap naar Alpine. Bij de Franse renstal zal de 30-jarige Japanner de rol van reservecoureur gaan delen met Paul Aron. Hij zal voor Alpine veel werk gaan verrichten in de simulator. Daarnaast zal hij voor het team gaan testen in oudere F1-wagens, iets wat hij in het verleden ook deed voor het team van McLaren. Als kers op de taart mag Hirakawa ook de eerste vrije training gaan rijden op het circuit van Suzuka.

Opvallend

De komst van Hirakawa is opvallend. Zijn werkgever Toyota werkt immers samen met het team van Haas, terwijl ze hem eerder ook bij McLaren hadden gestald. In de afgelopen dagen gingen er geruchten rond over een reservedeal met Franco Colapinto, maar hij komt nu dus nog niet naar Alpine. Het is niet duidelijk wat de komst van Hirakawa betekent voor de rol van Paul Aron. Hij werd eind vorig jaar ook benoemd tot reservecoureur voor dit seizoen. Hij reed tevens de post season test voor Alpine.