Stuurt Ferrari aan op vertrek van Hamilton?

Lewis Hamilton is niet op de gewenste manier aan zijn avontuur bij Ferrari begonnen. Veel mensen vragen zich af wat dit betekent voor zijn toekomst. Oud-coureur Marc Surer denkt dat Ferrari een mogelijke rol kan gaan spelen bij een pensioen van Hamilton.

Hamilton waagde dit jaar de sprong naar Italië. Na elf jaar voor Mercedes te hebben gereden, wilde hij nu zijn kinderdroom najagen. Maar tot nu toe gaat het niet om een droomhuwelijk, en heeft Hamilton weinig gepresteerd in dienst van Ferrari. Op een zege in de sprintrace in China na, zijn zijn resultaten niet goed genoeg. Het zorgt voor geruchten, en sommige analisten denken dat Hamilton sneller kan gaan stoppen dan veel mensen verwachten.

De verantwoordelijkheid van Ferrari

Oud-coureur Marc Surer denkt dat de onderlinge strijd met Charles Leclerc hier ook een rol bij kan gaan spelen. De Zwitser deelt zijn opmerkelijke mening met F1-Insider: "Of Hamilton besluit om met pensioen te gaan, is één ding. Maar Ferrari draagt ook de verantwoordelijkheid. Op een gegeven moment doen ook de merchandiseverkopen er ook niet meer toe, omdat het succes uitblijft."

Als dit gebeurt, dan kan Ferrari geld mislopen. Maar volgens Surer is dit zeker niet het belangrijkste punt, want hij wijst ook naar het silly season. Er gaan immers veel geruchten rond over de toekomst van Max Verstappen. Oud-coureur Surer gaat verder met zijn uitleg. Hij wijst naar het uitblijven van succes: "Dan kan Ferrari aan Lewis gaan vragen of hij niet met pensioen wil gaan. Vooral omdat ze in Maranello weten dat er mogelijk een Max Verstappen op de markt kan komen."

Hamilton staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 31 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc vijfde staat met 47 WK-punten. Aankomend weekend kan Hamilton scoren in Miami, aangezien er daar een sprintrace op het programma staat.