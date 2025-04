Ferrari presenteert nieuwe look

Het team van Ferrari rijdt aankomend weekend in Miami waarschijnlijk rond met een opvallende look. Vandaag hebben ze speciale teamkleding gepresenteerd voor het aankomende raceweekend. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zullen daar door de paddock lopen in een opvallen witte outfit.

De Grand Prix van Miami is voor veel teams de geschikte plek om uit te pakken. In de afgelopen jaren werd er gereden met speciale livery's en werden de coureurs uitgedost in opvallende teamkleding. Het team van Ferrari deed hier in de afgelopen jaren enthousiast aan mee. Ook dit jaar lijkt er weer iets bijzonders aan te komen van de Scuderia, en het eerste gedeelte daarvan is nu onthuld.

Coureurs in het wit

Hamilton en Leclerc nemen voor het raceweekend in Miami namelijk voor één keer afscheid van het scharlakenrood. Hun teamkleding is aankomend weekend niet rood, maar wit. Ferrari heeft vandaag de speciale look voor het raceweekend in Miami gepresenteerd. De shirts zijn volledig wit, met en paar rode details in de hals en de op de mouwen. Ook de petjes van de coureurs zijn dit weekend wit, al kan het Ferrari-logo vanzelfsprekend niet ontbreken.

Speciale livery op komst

Het is de verwachting dat Ferrari later deze week ook een speciale livery gaat presenteren. Vorige week plaatste het team in samenwerking met titelsponsor HP een opvallend filmpje op sociale media. Hierin werd gesuggereerd dat er een iets bijzonders zit aan te komen. Aangezien Hamilton en Leclerc nu poseren in het wit, is de kans groot dat deze tint ook gaat terugkomen in de livery waarmee Ferrari gaat rijden op het circuit rondom het Hard Rock Stadium.

Mogelijk gaat het om een combinatie tussen wit en blauw, aangezien de coureurs poseren voor een hemelsblauwe achtergrond. Vorig jaar koos Ferrari in Miami ook voor een livery met blauwe details, wat weer een verwijzing was naar hun historie in de Verenigde Staten.