Teambaas uitgelachen na bijzondere kritiek op Verstappen

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Niet iedereen zou Verstappen aan willen trekken, want volgens James Vowles zitten hier ook nadelen aan vast. Günther Steiner moet hard lachen om die beweringen.

Verstappen wordt met ongeveer de halve grid in verband gebracht. Of hij echt gaat vertrekken bij Red Bull, blijft giswerk. Toch liet Williams-teambaas James Vowles zich afgelopen week uit over de toekomst van Verstappen. Hij gaf eerlijk toe dat Verstappen voor een extra beetje performance kan zorgen, maar dat er ook nadelen zitten aan het binnenhalen van de viervoudig wereldkampioen.

De voordelen van Verstappen

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner moet een beetje lachen als hij in de Red Flags Podcast wordt geconfronteerd met de woorden van Vowles. Hij ziet het namelijk anders: "Iedereen die de titel wil winnen, kan wel met de nadelen van Max leven. Kijk eens naar wat hij met Red Bull doet. Die auto is zeker niet de snelste, maar hij blijft gewoon presteren. Neem bijvoorbeeld de controversiële race in Bahrein. Hij was absoluut niet tevreden, en raad eens? Hij kwalificeerde zich in de volgende race op pole en eindigde als tweede na een onterechte straf."

Lachend gaat Steiner verder met zijn verhaal: "Iemand als Max heeft vooral heel veel voordelen! Hij is bijvoorbeeld heel erg snel, mocht James Vowles dat nog steeds niet doorhebben!"

Het enige nadeel

Steiner weet dat er wel nadelen zijn. Zo wijst hij naar de invloed van manager Raymond Vermeulen: "Als teambaas moet je accepteren dat iemand zoals Raymond niet blij is na een race zoals in Bahrein. Dat is logisch, want wie was er bij Red Bull wel tevreden na die race? Max is niet zelfgenoegzaam. Dat is een voordeel. Ja, hij werkt je om de zenuwen als het beter moet, maar ik denk dat dat het team alleen maar helpt. Hij wint races, staat derde in het kampioenschap en hij kan McLaren bijhouden."