Williams openbaart toekomstplannen voor Colapinto

Williams-smaakmaker Franco Colapinto staat definitief niet op de grid in 2025. Het laatste beschikbare zitje ging naar Isack Hadjar, en Colapinto blijft gewoon bij Williams. Teambaas James Vowles legt uit wat de plannen zijn met de jonge Argentijnse coureur.

Colapinto viel dit seizoen in voor de tegenvallende Logan Sargeant. Hij was verrassend snel en zijn populariteit groeide met de dag. Hij wist meerdere keren punten te pakken, en daarmee reed hij zichzelf in beeld bij andere teams. Hij werd genoemd bij Red Bull, maar daar koos men Liam Lawson als vervanger van Sergio Perez. Ook bij Red Bulls zusterteam VCARB is er geen plaats. Bij zijn huidige werkgever Williams is er ook geen zitje beschikbaar, aangezien men daar Carlos Sainz heeft vastgelegd.

TPC

Williams-teambaas James Vowles wil er echter alles aan gaan doen om Colapinto scherp te houden. De Brit legt de plannen voor 2025 uit aan The Independent: "We gaan ervoor zorgen dat hij oude auto's kan testen, het zogenaamde TPC (Testing of Previous Cars). Dat houdt hem scherp. Hij zal gaan testen, TPC-testen en hij zal simulatorwerk gaan verrichten. Hij zal hier ook zijn, want tegelijkertijd is hij ook onze reservecoureur."

Cadillac

Vowles wil Colapinto echter niet achterlaten aan de zijlijn. Een plekje bij een ander team behoort tot de mogelijkheden, zo wordt ook weer de naam van Cadillac genoemd: "Ik weet zeker dat hij genoeg gerespecteerd wordt in deze business, en dat hij niet alleen hier derde coureur zal zijn, maar dat andere teams Franco ook graag willen helpen. We hebben plekjes besproken met andere teams. En voor de transparantie, niet met Cadillac. Ik wil ervoor zorgen dat hij een succesvolle loopbaan heeft. Als we hem dat niet kunnen bieden, dan zoeken we een plek voor hem en kijken we wat we hem kunnen bieden voor de toekomst."