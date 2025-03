James Vowles, teambaas van Williams, heeft een hele bijzondere claim tenietgedaan. Volgens de Spaanse media zou zijn kersverse coureur Carlos Sainz tot nu toe alleen nog maar hebben gereden met het chassis van 2024.

Het is geen geheim dat Carlos Sainz nogal struggelt met de Williams tot nu toe. Twee keer heeft hij in de kwalificatie verloren van teamgenoot Alex Albon, en ook in de races loopt het nog niet echt lekker.

Moeizame start

Het eerste punt voor Carlos Sainz bij Williams was afgelopen weekend in Shanghai. Hij pakte dat punt echter alleen maar door diskwalificatie van maar liefst drie coureurs voor hem.

De lastige start van Sainz kwam niet bepaald logisch aan. De Spanjaard zelf zegt: "Een van de vreemdste schommelingen in prestaties is die ik in mijn carrière heb meegemaakt." Zelf snapt de voormalig Ferrari-coureur ook niet waar dit vandaan komt.

In de kiem smoren

Het is begrijpelijk dat James Vowles dit dramastuk dan ook onder de duim wil houden. Hij gaat de claim tegen met: "Een duidelijke verklaring hierover is dat zowel Alex als Carlos exact dezelfde uitrusting gebruiken, hetzelfde chassis, dezelfde voorvleugels, dezelfde versnellingsbakken," verklaart hij in de nieuwste Vowles' Verdict-video op de site van Williams.

"Alles heeft dezelfde specificaties en standaard", voegt hij eraan toe. "Meer specifiek was de vraag of we met een '24'-chassis rijden met Carlos", zegt de Brit in antwoord op vragen die fans naar het team stuurden. "Beide coureurs rijden met een evolutie van het chassis van vorig jaar, dus het is op precies dezelfde manier geëvolueerd."

Verdere ontwikkeling

Volgens de teambaas van Williams is er dus niets waar wat de Spaanse media claimt over de Spanjaard: "We zijn altijd van plan geweest om het laatste jaar van de regelgeving te gebruiken om ervoor te zorgen dat we ons chassis verder ontwikkelen in plaats van het helemaal opnieuw te ontwerpen", legt hij uit. "Dat is echt belangrijk, omdat het ons in staat stelt om onze eieren in een investeringsmandje te stoppen voor 2026 en daarna."

"We zitten allemaal tegen het kostenplafond aan, maar het stelt ons in staat om opnieuw te optimaliseren en ervoor te zorgen dat we alles eruit halen wat erin zit voor 26." Vowles zegt echter dat hun manier van werken tot nu toe zeker de juiste is: "We wisten dat er behoorlijk wat potentieel in het chassis zat en als gevolg daarvan kun je zien dat we hogerop zijn gekomen en ik denk dat het pakket dat we nu hebben nog meer prestaties zal leveren," benadrukt hij.