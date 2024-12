Officieel: Hadjar volgt Lawson op bij VCARB

Het laatste beschikbare stoeltje in de Formule 1 voor 2025 is gevuld. Het team van Visa Cash App RB heeft de vervanger van Liam Lawson aangewezen. Vanaf volgend jaar zal namelijk Isack Hadjar de teamgenoot worden van Yuki Tsunoda. Hadjar maakt zijn debuut in de koningsklasse.

Hadjar maakt al jaren onderdeel uit van het opleidingsteam van Red Bull. Dit jaar streed hij lang mee om de titel in de Formule 2, maar uiteindelijk moest hij de titel laten aan Gabriel Bortoleto. Hadjar mocht dit jaar al een aantal vrije trainingen en de post season test rijden voor Red Bull. De Oostenrijkers hebben veel vertrouwen in hem en ze geven hem nu dus een kans bij VCARB. Bij het Italiaanse team vervangt hij Liam Lawson, die overstapt naar Red Bull.

De Franse coureur vormt vanaf volgend jaar een rijdersduo met Yuki Tsunoda bij VCARB. Hij heeft heel veel zin in zijn aanstaande debuut, zo laat hij weten in het persbericht: "Ik heb er veel zin in om mijn nieuwe rol bij VCARB op me te nemen, dit is groots voor mezelf, mijn familie en alle mensen die vanaf het begin in mij hebben geloofd. De reis van het karten via de opstapklassen naar nu de Formule 1 is waar ik mijn hele leven naartoe heb gewerkt. Het is een droom. Ik heb het gevoel dat ik een nieuw universum betreed, in een veel snellere auto en dat ik ga racen met de beste coureurs ter wereld. Het zal een steile leercurve zijn, maar ik ben er klaar voor om hard te werken en ik ga mijn best doen voor het team."