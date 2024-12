Uitslag Grand Prix van Qatar: Verstappen houdt hoofd koel en wint, discutabele straf Norris

De Qatarese Grand Prix zit er alweer op. Op het circuit van Losail nabij de hoofdstad Doha ging de zege naar Max Verstappen. Achter hem werd Charles Leclerc als tweede geklasseerd. Het podium op het circuit in de woestijn werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Al voor de start van de race openden de stewards een onderzoek. Ze keken naar Oscar Piastri, die iets te enthousiast de pits in was gedoken. Bij de start van de race kwam Max Verstappen goed weg, en greep hij de leiding. Lando Norris haalde George Russell in, en hij probeerde ook Verstappen te pakken. De Nederlander had er geen zin in, en hij hield de leiding.

In het achterveld gebeurde er zeer veel. Nico Hülkenberg maakte een foutje in de eerste bocht, waardoor hij Esteban Ocon en Franco Colapinto raakte. Ocon en Colapinto konden hun weg niet vervolgen, en Hülkenberg zocht met een lekke band de pits op. Verderop in het veld ging het ook mis, en raakte Lance Stroll de Williams van Alexander Albon. De Thai was woedend, maar hij kon zijn weg wel vervolgen. De Safety Car werd de baan opgestuurd, en de coureurs focusten zich op het opwarmen van de banden.

Gat

Bij de herstart reed Verstappen direct weg bij zijn concurrenten. Hij wist geen enorm gat te slaan, maar hij zorgde er wel voor dat Norris geen DRS kon pakken. Bij de herstart was er weer een incident in de eerste bocht. Ditmaal kwamen Liam Lawson en Valtteri Bottas elkaar tegen. Lawson spinde, en dat leverde hem uiteindelijk een straf op. Bij Aston Martin waren de druiven zuur, en viel Lance Stroll uit nadat hij een tijdstraf had uitgevoerd. Terwijl hij zijn wagen in de pitbox parkeerde, klaagde zijn teamgenoot Fernando Alonso over de tegenvallende pace. Lewis Hamilton leek daarnaast ook een onderzoek aan zijn broek te krijgen, want hij maakte mogelijk een valse start.

De stewards waren van mening dat het een valse start was, en Hamilton kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Hamilton kende een vervelende race, en hij worstelde enorm met zijn Mercedes. Meerdere keren meldde hij zich op de radio om te informeren naar het gat, en hij klonk teleurgesteld. Zijn teamgenoot George Russell maakte als eerste topper een pitstop, maar dat ging niet goed. Hij stond veel te lang stil, waardoor hij terugviel.

Spiegel

De andere coureurs wachtten nog met het maken van een pitstop. Alexander Albon verloor op het rechte stuk zijn spiegel, en dat werd ineens een dingetje. De wedstrijdleiding koos er namelijk voor om het af te doen met een hele vlag. Het onderdeel bleef echter op de baan liggen.

Verstappen zag dat Norris niet van zijn gas afging onder de gele vlaggen, maar dat was niet het grootste probleem. De spiegel lag er namelijk nog, en het was een kwestie van tijd voordat iemand eroverheen zou rijden. Valtteri Bottas deed dat, en dat gooide de race door elkaar. Lewis Hamilton en Carlos Sainz reden over het glas heen, en dat leverde ze lekke banden op. De wedstrijdleiding stuurde toen wel de Safety Car op.

Vrijwel alle toppers doken naar binnen, en ook George Russell maakte weer een stop. Woedend vroeg hij zich af waarom hij weer een setje hards had gekregen. Verstappen vroeg zich op dat moment af of er al een onderzoek was geopend naar Norris.

Herstart

Bij de herstart wachtte Verstappen lang met tempo maken. Hij moest hard verdedigen tegenover Norris, maar direct kwam er weer een Safety Car op de baan. Verstappens teamgenoot Sergio Perez verloor drive waardoor hij moest opgeven. Ook Nico Hülkenberg viel uit, hij stond vast in de grindbak. De Safety Car werd weer de baan opgestuurd, en de stewards openende een onderzoek naar Norris, die geen gas had geminderd onder de gele vlaggen.

Zware straffen

Vlak na de herstart kreeg Verstappen zijn zin. De stewards gaven een zeer strenge straf aan Norris. Hij kreeg een stop and go-penalty van tien seconden voor het niet afremmen onder de gele vlag. Norris viel terug naar de laatste plaats. Norris was vol verbazing, en hij had geen idee wat hij had gedaan. Het was een enorme tegenslag voor McLaren in de titelstrijd. Hij was niet de enige die een zware straf kreeg, want Lewis Hamilton kreeg een drive through penalty, omdat hij te hard had gereden in de pitlane. Zwaar teleurgesteld wilde hij opgeven, maar hij moest doorrijden van Mercedes. Max Verstappen kreeg dit niet mee, en hij wist weer te winnen.