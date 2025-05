Max Verstappen moet zich melden bij FIA-stewards na overtreding

Max Verstappen noteerde vandaag de vierde tijd in de sprint kwalificatie, maar het is nog maar de vraag of hij vanaf deze positie mag gaan starten. De Nederlandse regerend wereldkampioen moet zich namelijk gaan melden bij de stewards.

Verstappen reed een goede sprint kwalificatie in Miami, maar mogelijk krijgt die sessie een onplezierig staartje voor de Nederlander. Verstappen heeft zich namelijk niet aan de richtlijnen van de wedstrijdleider gehouden. Rui Marques had voorafgaand de sessie een minimale rondetijd opgesteld waar de coureurs zich aan moesten houden. Verstappen heeft dit mogelijk niet gedaan, en hij heeft mogelijk te langzaam gereden tijdens deze sessie.

Te langzaam gereden

De stewards hebben dan ook besloten dat Verstappen en een vertegenwoordiger van zijn team Red Bull Racing zich moeten melden. Ze zullen daar moeten uitleggen waarom Verstappen zo langzaam heeft gereden, en daar zal ook moeten blijken of dit een goede reden is, of dat Verstappen echt zonder aanleiding de regels heeft overtreden.

In de weg rijden

Verstappen reed tijdens de sprint kwalificatie meerdere keren de collega-coureurs in de weg. De Nederlander hoefde zich daarvoor echter niet te melden. Wel werd duidelijk dat hij veel te langzaam had gereden, wat dus ook tegen de regels is. Na de sprint kwalificatie lieten de stewards weten dat hij zich zal moeten melden. Of het zal gaan leiden tot een straf, moet nog blijken. Normaal gesproken worden er alleen straffen uitgedeeld, als er geen goede reden voor dit vergrijp is.

Verstappen en zijn collega's hadden tijdens de sprint kwalificatie veel last van het verkeer. Het zorgde voor zeer onhandige en chaotische situaties, waar Verstappen dus moest opletten om uit de problemen te blijven. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda had ook last van het verkeer, en hij viel al in SQ1 af. De sprintpole werd verrassend gepakt door de jonge Italiaan Andrea Kimi Antonelli.