Max Verstappen plaatst vraagtekens bij truc met banden van McLaren

Max Verstappen greep gisteravond de pole position in Miami. De Nederlander was sneller dan de McLaren van Lando Norris, en dat hadden niet veel mensen verwacht. Verstappen kan het niet laten om een kleine opmerking te maken over de concurrentie van McLaren.

Verstappen reed in Miami met een oudere motor. Bij de concurrentie van Mercedes en McLaren wordt er gereden met nieuwere exemplaren, maar voor Verstappen maakte dat alsnog weinig uit. Hij reed een nagenoeg perfect rondje, en pakte ondanks een foutje in de eerste sector de pole. Hij versloeg niet alleen Norris, maar ook de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli die aardig in de buurt wist te komen van de Nederlander.

'We doen allemaal wat verkeerd'

Na afloop werd Verstappen bij Motorsport.com gevraagd naar het verschil tussen de motoren: "Dat scheelt best wel wat." Dit kan het in de race lastiger maken met bijvoorbeeld de DRS: "Ook dat, ja. Maar ik denk dat ze over het algemeen beter zijn in de race. Je zag dat ook al op de inters in de regen. Zodra de banden oververhit raken, hebben ze een voordeel. Dan doen wij allemaal iets verkeerd, behalve McLaren dan."

Kan Red Bull het oplossen?

Verstappens woorden verwijzen naar de geruchten over hoe McLaren met de banden omgaat. Vorig jaar werd er gesteld dat ze water in de banden zouden pompen, en dit weekend lekte uit dat Red Bull warmtecamera's gebruikt om het geheim te ontrafelen.

Gevraagd of Red Bull hun achterstand op dit vlak kan oplossen, of iets kopiëren, geeft Verstappen duidelijk antwoord: "Nou ja, wij doen ons best om dat op te lossen. Maar sommige dingen duren allemaal wat langer, ook om het allemaal goed te begrijpen. Om het vervolgens te produceren is een ander verhaal." Verstappen stelt wel dat de budgetcap hier een rol bij zal gaan spelen, ook met het oog op 2026.