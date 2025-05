Hamilton weet het niet meer: "We zijn enorm aan het worstelen"

Lewis Hamilton kende een rampzalige kwalificatie in Miami. De Britse Ferrari-coureur kwam niet veel verder dan de twaalfde tijd. Volgens Hamilton is Ferrari de hele tijd enorm aan het worstelen, en zoeken ze naar een oplossing.

Hamilton begon nog goed aan de zaterdag in Miami. De zon had toen plaatsgemaakt voor de regen, en daar luisterde Hamilton naar zijn gevoel. Het resulteerde in een derde plaats, maar in de kwalificatie kon hij deze goede vorm niet vasthouden. Hij maakte een paar remfoutjes, en hij kwam niet veel verder dan de twaalfde tijd. Daar was de zevenvoudig wereldkampioen vanzelfsprekend niet heel happy mee.

Worstelingen

Hamilton kwam niet eens door Q2 heen, en dat was een zware klap voor hem. Balend meldde Hamilton zich bij zijn landgenoten van Sky Sports om zijn sessie te bespreken: "We blijven het proberen. We zijn nog maar zes races bezig, maar we zijn enorm aan het worstelen. We doen ons uiterste best om geen grote veranderingen door te voeren aan de set-up, maar het maakt niet uit wat we doen. We zijn elke keer zo inconsistent als we naar buiten gaan."

Veel problemen van Ferrari

Volgens Hamilton kampt Ferrari met veel verschillende problemen. De Brit somt de zaken die misgaan op: "We hebben problemen met de remmen, we hebben problemen met deze instabiliteit waar we mee worstelen, en we zijn over het algemeen niet snel genoeg. Alleen al het bereiken van Q3 is moeilijk voor ons."

"Zodra we een achterstand hebben, is het lastig om de punten op te pakken. Voor morgen moeten we hard gaan werken, maar we gaan weer ons best doen. Voor mij is het gewoon weer hetzelfde, ik begin er langzamerhand aan te wennen, maar ik zal het blijven proberen. En ik ben volgende week ook weer op de fabriek en ik blijf gewoon doorgaan."