Max Verstappen haalt schouders op over vierde tijd: "Prima, maar niet waar ik wil staan"

Max Verstappen noteerde vandaag de vierde tijd in de sprint kwalificatie in Miami. De Nederlander was niet in staat om de McLarens en Andrea Kimi Antonelli te verslaan. Na afloop van de sessie was de kersverse vader redelijk tevreden met zijn prestatie.

Verstappen leek mee te kunnen doen om de sprintpole in Miami. Hij noteerde meerdere keren de snelste tijd, maar zag ook dat de concurrentie sterk was. In SQ3 kwam hij direct de baan op, en wist hij zelfs een tweede run uit zijn setje zachte banden te persen. Uiteindelijk was dit goed genoeg voor de vierde tijd op het circuit rondom het Hard Rock Stadium.

De banden hielden het vol

Verstappen reageerde na afloop redelijk tevreden in zijn review: "De banden hielden het best goed vol, maar we hadden helaas al vanaf de eerste training al wat onderstuur in de auto. En met al die langzame bochten verlies je best wat snelheid. Je ziet dat we in de eerste sector best competitief zijn, omdat daar een paar snelle bochten zijn."

"Maar zodra we bij de langzamere bochten aankomend hebben we niet genoeg grip. Maar P4 is prima. Het is natuurlijk niet waar ik wil zijn. Maar je moet natuurlijk wel realistisch zijn met de beperkingen die we nu hebben. Het zat nog steeds best dichtbij elkaar."

Wat zijn de verwachtingen voor morgen?

De vraag is nu wat Verstappen kan doen in de sprintrace van morgen. De Nederlander heeft nog geen idee wat hij kan verwachten, en daar is hij eerlijk over: "Het is moeilijk om te zeggen tijdens een sprintweekend. Maar afgaande op mijn eigen gevoel denk ik dat het best lastig gaat worden met de hitte die we hier hebben. We moeten proberen om er het beste van te maken."

Verstappen moet zich nog melden bij de stewards, maar de kans is niet groot dat hij zal worden bestraft.