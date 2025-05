Wolff weet het zeker: "Max zal een fantastische vader zijn!"

Max Verstappen leeft momenteel op een roze wolk. De Nederlander werd eerder deze week voor het eerst vader, en arriveerde daardoor later in Miami. Het levert hem een vrachtlading aan felicitaties op, en Mercedes-teambaas Toto Wolff weet zeker dat Verstappen een fantastische vader zal zijn.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet zijn deze week ouders geworden van dochtertje Lily. Vanwege de geboorte van zijn kind arriveerde Verstappen later in Miami en sloeg hij de mediadag over. De Nederlander reageerde trots op de geboorte van zijn kind, en hij staat dan ook in het middelpunt van de aandacht in Miami. Hij krijgt vanuit elke hoek complimenten.

Fantastische vader

Tijdens de persconferentie voor teambazen grapte Red Bull-teambaas Christian Horner dat de genen van Verstappens dochter geweldig zijn. Mercedes-teambaas Toto Wolff kwam daar weer met een reactie op: "Ja, ik denk dat we allemaal anders zijn. Voor mij wordt ieder kind geboren met DNA en ik geloof ook in nature, niet zozeer in nurture. Maar hij is, voor zover ik het kan zien, geweldig in de omgang met zijn stiefdochter en ik twijfel er niet aan dat hij een fantastische vader zal zijn."

Verstappens dochter komt uit een echte racefamilie. Haar opa is immers de Braziliaanse Formule 1-legende Nelson Piquet, en haar andere opa is Jos Verstappen. Met Max Verstappen als vader zitten er al drie F1-coureurs in haar directe omgeving.

Volgende vrouw in de Formule 1?

Als er wordt gevraagd of ze misschien wel de volgende vrouwelijke Formule 1-coureur kan worden, geeft Wolff serieus antwoord: "Ik bekijk het van twee kanten. Ik heb een achtjarige thuis die aan karten doet, en ik denk dat Max weet dat je niet in die emotionele rollercoaster moet stappen, dat zei hij tenminste. Maar goed, we hebben zeker meer vrouwen nodig in de Formule 1. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, want ik zie Susie en de F1 Academy floreren en ik zie dat ze de juiste dingen doen."

"En als het meisje zichzelf Piquet-Verstappen zou noemen, dan is dat ook geweldig voor de marketing! Of juist andersom."