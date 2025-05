Horner ziet Verstappen schitteren onder druk: "Daar is hij een meester in"

Max Verstappen pakte een prachtige pole position in Miami. De Nederlander versloeg zijn concurrenten, terwijl het er van tevoren niet op leek dat hij de favoriet was. Red Bull-teambaas Christian Horner is trots, en stelt dat Verstappen levert als het moet.

Verstappen moest in de kwalificatie in Miami de degens kruisen met de McLarens. Al snel bleek dat Oscar Piastri zich niet kon mengen in de strijd om de pole position, terwijl Lando Norris het gaspedaal wel goed wist in te trappen. Verstappen was nipt sneller, en pakte voor het tweede raceweekend op rij de pole position. Bij Red Bull waren ze daar heel erg blij mee.

Geweldige prestatie

Red Bull-teambaas Christian Horner was apetrots na afloop van de kwalificatie. Hij deelde zijn mening met Sky Sports: "Wederom een geweldige prestatie in de kwalificatie. In de eerste sector maakte hij vandaag het grootste verschil. In de tweede en derde sector hadden de McLarens nog wel de overhand, maar in Q3 kreeg Max het toch weer voor elkaar."

Verstappen had een klein momentje, maar volgens Horner was dat geen probleem: "Hij had een momentje in bocht één en hij verloor misschien een halve seconde, maar ging alsnog paars in die sector. Hij ging niet over de limiet in de tweede sector, maar hij bleef wel tijd vinden."

Omgaan met de druk

Verstappen stond onder flinke druk, maar hij leek daar helemaal geen last van te hebben. Horner lacht daar om: "Zoals elke grote sporter levert Max op de momenten dat de druk het hoogst is, en dat doet hij keer op keer weer. McLaren leek ons in het tweede gedeelte van de kwalificatie te pakken te hebben, maar Max is er echt een meester in om te presteren wanneer het moet."

Verstappen deelt vandaag de eerste startrij met Lando Norris, de andere McLaren van Oscar Piastri staat op de vierde plaats.