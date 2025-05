Verstappen haalt opgelucht adem en ontloopt straf in Miami

Max Verstappen start de sprintrace in Miami 'gewoon' vanaf de vierde plaats. De Nederlander moest zich melden bij de stewards, maar daar heeft hij geen straf gekregen. Zijn team Red Bull Racing kreeg wel een tik op de vingers in de vorm van een reprimande.

Verstappen reed een redelijke sprint kwalificatie in Miami. De Nederlander reed in SQ3 twee runs, maar kon niet tippen aan de tijden van Andrea Kimi Antonelli en de McLarens. In SQ2 had hij echter de deltatijd overschreden, en de stewards besloten een onderzoek in te stellen. Het was opvallend, want veel andere coureurs hoefden zich niet te melden.

Geen straf voor Verstappen

Verstappen kan echter opgelucht adem halen, want hij heeft geen straf gekregen. Volgens de stewards reed Verstappen zo'n zes seconden te langzaam tijdens het desbetreffende rondje. In alle andere rondjes had hij zich echter wel aan de deltatijd gehouden. Uit de telemetrie bleek dat Verstappen een constante snelheid had vastgehouden tijdens de ronde, en dat er niemand in zijn buurt reed. Maar toch reed hij dus zes seconden te langzaam.

Team de fout in

De vraag is waarom Verstappen dat deed. Een vertegenwoordiger van Red Bull legde uit wat er aan de hand was. Volgens het team was er iets misgegaan, waardoor Verstappen op zijn display de verkeerde tijd zag. Dit zorgde ervoor dat hij constant zes seconden te langzaam reed.

Red Bull bestraft

Red Bull ontdekte het probleem aan het einde van de eerste cool down ronde van Verstappen. Ze gaven Verstappen direct de opdracht om sneller te rijden, en dat deed hij dan ook in de rondjes die volgden. Volgens de stewards werd dit ook bewezen door de telemetrie.

De stewards vinden het dan ook niet eerlijk om een straf uit te delen aan Verstappen. Hij creëerde geen gevaarlijke situatie, en hij was andere coureurs niet tot last. Het team heeft veel een reprimande gekregen, want het is hun verantwoordelijkheid op Verstappen de juiste informatie te geven.