Stewards geven Albon tik op de vingers na knullige blunder

Alexander Albon kende een goede kwalificatie in Miami. Toch moest hij vrezen voor een straf, want hij moest zich weer melden bij de stewards. Hij kon opgelucht adem halen, want de stewards gaven hem slechts een zogenaamde non-driving reprimande.

Albon verloor eerder op de dag al een goed resultaat in de sprintrace door een tijdstraf. Het was een dreun voor de Thaise Williams-coureur, die hierdoor een enorm aantal WK-punten verloor. In de kwalificatie ging het weer goed met Albon en Williams, en de coureur wist een zevende tijd te noteren. Toch stond deze prestatie op losse schroeven, want hij mocht zich weer melden bij de stewards.

Fout in de fast lane

Hij begint de weg naar het kamertje van de stewards uit zijn hoofd te kennen, en ditmaal ging het om een moment in Q1. Albon had zichzelf namelijk de fast lane in gedwongen, terwijl daar geen ruimte voor was. Er stonden veel auto's te wachten, maar Albon duwde zijn neus ertussen.

De stewards concludeerden dat de Williams-coureur de fast lane betrad, terwijl daar eigenlijk helemaal geen ruimte voor was. Hij had de fast lane echter aangeraakt met een wiel, maar hij mocht zich niet zomaar de wachtende lijn auto's induwen.

Onhandige miscommunicatie

De stewards erkennen dat er een miscommunicatie was ontstaan tussen Albon en één van zijn monteurs. De monteur deed namelijk zijn best om Albon duidelijk te maken dat hij moest stoppen, maar de Thai dacht dat hij bedoelde dat hij gewoon naar voren kon gaan rijden. De stewards geven ook aan dat er geen gevaarlijke situatie ontstond bij dit moment, dus een reprimande was volgens hen meer dan genoeg.

Daarnaast stellen ze ook dat er zeer langzaam werd gereden in de pits, en dat er niet werd geracet op de baan. Hierdoor hebben ze besloten om een zogenaamde non-driving reprimande uit te delen. Het was Albons eerste reprimande van dit soort van dit jaar.